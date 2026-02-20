5 diseños de uñas al ‘estilo Bridgerton’, manicura elegante y con muchas flores

Recientemente, en las redes sociales se han vuelto populares los diseños de uñas al ‘estilo Bridgerton’, que se destacan por tener un ambiente similar al de la reconocida serie de Netflix, empleando todo tipo de estilos llenos de color con muchas flores.

Si deseas probar estos diseños, te vamos a compartir algunas opciones que puedes escoger, con los que vas a lograr una manicura elegante. Seguramente los estilos te van a encantar.

¿Qué diseños de uñas son tendencia?

Los diseños de uñas al ‘estilo Bridgerton’ cuentan con muchas variantes, desde alternativas muy llamativas por la cantidad de decoraciones que tienen hasta opciones más discretas, obteniendo una gama de opciones para todos los gustos. Logra una manicura elegante y con muchas flores optando por las siguientes propuestas:

Al estilo de Penélope Featherington : Pide un marmoleado en color verde esmeralda, decora con algunas hojas de oro.

: Pide un marmoleado en color verde esmeralda, decora con algunas hojas de oro. Fiesta de té : Unas uñas pintadas de blanco y a otras hazles un clásico francés. Después, dibuja algunas rosas.

: Unas uñas pintadas de blanco y a otras hazles un clásico francés. Después, dibuja algunas rosas. Flores con detalles dorados : Usa una base de azul pastel, dibuja muchas flores o rosas y agrega detalles en dorado para enmarcar; va a parecer que tienes un palacio en tu manicura.

: Usa una base de azul pastel, dibuja o rosas y agrega detalles en dorado para enmarcar; va a parecer que tienes un palacio en tu manicura. Algo más discreto : Si deseas algo menos llamativo, pide que te hagan un francés con perlas o en tonos dorados para que represente a la reina Charlotte.

: Si deseas algo menos llamativo, pide que te hagan un francés con perlas o en tonos dorados para que represente a la reina Charlotte. Al estilo de Daphne Bridgerton: En unas uñas, agrega un ojo de gato en color lila agrega diseños en cromado plateado. Mientras que en otras uñas, coloca una base de blanco para decorarlas con una guirnalda de rosas violetas.

¿Cuándo sale la temporada 4 de Bridgerton?

Los diseños de uñas al ‘estilo Bridgerton’ se han vuelto populares desde el estreno de la nueva temporada de la serie de Netflix. La primera parte de la temporada 4 salió el 29 de enero. Sin embargo, no han soltado todos los capítulos.

Se menciona que la segunda parte con más episodios de la serie se va a estrenar el 26 de febrero, por lo que la noticia ha sorprendido a todos sus usuarios. Acude al salón de belleza para que te hagan los estilos que te compartimos y logres una manicura elegante; únete al furor de la serie más romántica.