Los 5 diseños de uñas que debes hacerte con las manos gorditas

Cuando tenemos las manos gorditas o somos de dedos anchos, estamos en busca de manicuras que nos ayuden a alargar visualmente nuestras manos, empleando formas de uñas y colores que nos puedan favorecer, por eso hay que tomar una buena decisión al respecto.

Al Extremo | Programa 18 de marzo del 2026

Para que lo puedas lograr, te detallaremos los diseños de uñas que debes hacerte, alternativas que te harán lucir hermosa y que querrás usar toda la semana, así que conoce todas las recomendaciones.

¿Qué diseños de uñas hacerme?

Para tener una mejor respuesta, consultamos directamente con el Modo IA de Google, quien en cuestión de segundos nos explicó los mejores diseños de uñas que debes hacerte, en especial si tienes manos gorditas, ya que estiliza y son colores que no cortan la mano visualmente. Opta por las siguientes opciones:

Tonos nudes y claros son alternativas que le darán continuidad a tus manos; ya sea que selecciones colores beige o rosa pastel, preferentemente escoge el que más se acerque a tu color de piel.

son alternativas que le darán continuidad a tus manos; ya sea que selecciones colores beige o rosa pastel, preferentemente escoge el que más se acerque a tu color de piel. Diseños verticales , un consejo que no solo se aplica al usar ropa con franjas, también es funcional al usar una manicura.

, un consejo que no solo se aplica al usar ropa con franjas, también es funcional al usar una manicura. Francés invertido es mejor que un francés tradicional que suele ser grueso, ya que ensancha visualmente las manos.

es mejor que un francés tradicional que suele ser grueso, ya que ensancha visualmente las manos. Baby boomer : su degradado en blanco y rosa da elegancia, además de no saturar la mano y aportar ese efecto de continuidad.

: su degradado en blanco y rosa da elegancia, además de no saturar la mano y aportar ese efecto de continuidad. Otra opción que puedes seleccionar es el Micro-french, ya que su línea delgada ayuda a estilizar la mano.

¿Qué tipo de uñas quedan bien en manos gorditas?

Aunque los diseños de uñas van a ser indispensables para estilizar las manos gorditas, también es necesario conocer las mejores formas de manicura que debes hacerte, ya que se encargarán de alargar visualmente.

El Modo IA de Google detalla que las tres mejores opciones para usar son la almendrada, ovalada o redonda, ya que equilibra y suaviza la mano. Por lo que debes evitar las que suelen ser muy cuadradas o cortas, ya que te hará ver tus dedos más anchos y cortos.