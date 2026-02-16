3 diseños de uñas para hombres que serán tendencia durante la primavera 2026

Los diseños de uñas para hombres cada vez toman más fuerza en el mundo de la moda debido a los interesantes estilos que han surgido a lo largo de los últimos meses. Bajo este contexto, existen tres diseños que se han vuelto populares en redes y que, seguramente, serán la tendencia durante la primavera del 2026.

Estamos a unas semanas para que llegue la primavera, una de las estaciones más queridas y esperadas por chicos y grandes por igual. Dicho lo anterior, el mundo de la moda no se quiere quedar atrás y, por tal motivo, ha lanzado hasta 3 diseños de uñas para hombres que debes tener en cuenta de cara a los próximos días.

¿Qué diseños de uñas para hombres serán tendencia en la primavera del 2026?

Diseños esotéricos: Esta clase de diseños de uñas se han vuelto muy populares entre las nuevas generaciones gracias a la combinación de distintos colores, como el negro y el mate. Aquí, la intención es que dibujes algunas formas esotéricas que hagan que cada uña luzca completamente distinta.

Te puede interesar: 5 diseños románticos para una novia

Diseños con patrones alocados : A diferencia de lo que ocurre con los diseños de uñas tradicionales, este estilo premia a la imaginación y a la creatividad de quien lo tiene. Por tal motivo, aquí se busca que sea la misma persona quien decore sus manos a través de figuras, formas y efectos que sean de su agrado.

: A diferencia de lo que ocurre con los este estilo premia a la imaginación y a la creatividad de quien lo tiene. Por tal motivo, aquí se busca que sea la misma persona quien decore sus manos a través de figuras, formas y efectos que sean de su agrado. Diseños abstractos: Si lo que quieres es tener un estilo mucho más llamativo y ser el centro de atención en las reuniones, lo que se recomienda es contar con un diseño de uñas que genere figuras abstractas a la vista pública, esto mediante lunares de distintos tamaños y desde tonalidades diferentes.

¿Los diseños de uñas para hombres desaparecerán con el paso de los meses?

Expertos en el mundo de la moda establecen que los diseños de uñas para hombres no son solo una tendencia que será olvidada pronto, sino que forma parte de una revolución que se declara en contra de los roles de género en el apartado de la belleza, lo cual le permite a los varones esforzarse y ocuparse más en su aparato físico.