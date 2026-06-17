5 diseños de uñas jelly nails que resaltarán tus manos

En el mundo de la manicura nos podemos encontrar con diferentes técnicas y tendencias que se van instalando. En esta temporada lo más pedido en los salones son las jelly nails.

La mencionada técnica se inspira en los accesorios translúcidos que marcaron los años 90. Cuentan con un acabado brillante y semitransparente que permite el paso de luz y da un efecto muy favorecedor a tus manos.

¿Cuáles son los mejores diseños de jelly nails?

Jelly nails en rosa fresa

Uno de los diseños más pedidos es el rosa traslúcido que brinda un efecto saludable y natural. El color evoca al tono de una uña sana, pero le agrega un brillo extra para dar mayor elegancia. Es ideal para combinar con cualquier look ya que es muy elegante.

Tonos melocotón para un efecto buena cara

Otro de los colores utilizados son el durazno o melocotón que brindan calidez a la piel. Combinados con el formato jelly, reflejan la luz de forma suave y hará que las manos luzcan luminosas. Se recomienda para meses cálidos y para quienes buscan una manicura discreta.

Jelly nails cereza para un toque sofisticado

Luego nos encontramos con las jelly nails en tonos cereza o rojo cristal que son muy populares. Tendrás un estilo con profundidad y brillo sin llegar a ser tan intenso como una manicura roja clásica. Es un diseño moderno, elegante y fácil de adaptar.

French jelly: la versión más actual de la manicura francesa

Un diseño que no pasa de moda es la manicura francesa, pero va reversionándose. En este caso se reemplaza la base opaca por un esmalte translúcido que aporta un efecto más ligero y contemporáneo. El estilo brinda un acabado fresco y juvenil.

Jelly nails con acabado glass

Por último, tenemos este estilo que tiene un efecto cristalino. Para hacerlo se utilizan esmaltes transparentes en tonos suaves y una capa de brillo extra para conseguir un acabado casi espejo. Se crea una ilusión de uñas más saludables, pulidas y luminosas.