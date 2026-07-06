5 diseños de uñas con mandalas que hacen que tus manos se vean naturales y elegantes

Los diseños de uñas con mandalas hacen que las manos se vean naturales y elegantes cuando se realizan con trazos finos, colores suaves y detalles equilibrados. Lejos de los nail arts recargados, la tendencia de 2026 apuesta por ilustraciones que aportan un toque artístico y refinado, además de adaptarse tanto a uñas cortas como largas.

En los últimos años, el nail art ha evolucionado hacia propuestas más sutiles, donde el protagonismo ya no recae en la cantidad de decoraciones, sino en la calidad del diseño. Los mandalas, caracterizados por sus patrones geométricos y simétricos, encajan perfectamente en esta tendencia de manicura gracias a su delicadeza y versatilidad.

5 diseños de uñas con mandalas que son tendencia en 2026

Si buscas una manicura elegante y diferente, estas son 5 ideas que destacan por su equilibrio entre creatividad y sofisticación.



Mandala blanco sobre base nude: un diseño minimalista realizado con líneas blancas muy finas sobre una base beige o rosa translúcido. Es una de las opciones más discretas y fáciles de combinar con cualquier look.

Mandalas en acabado perlado: una base lechosa o nacarada decorada con pequeños mandalas en blanco o plateado. El brillo sutil aporta luminosidad sin restar protagonismo al dibujo.

una base lechosa o nacarada decorada con pequeños mandalas en blanco o plateado. El brillo sutil aporta luminosidad sin restar protagonismo al dibujo. Accent nail con mandala: consiste en decorar únicamente una o dos uñas con un mandala detallado y mantener el resto en un color sólido, como rosa milky, beige o blanco lechoso. Es ideal para quienes prefieren un nail art discreto.

Mandalas dorados sobre esmalte champagne: los trazos metálicos en dorado crean un efecto sofisticado que funciona especialmente bien para eventos o celebraciones. El fondo champagne mantiene el diseño elegante y atemporal.

los trazos metálicos en dorado crean un efecto sofisticado que funciona especialmente bien para eventos o celebraciones. El fondo champagne mantiene el diseño elegante y atemporal. Micro mandalas con efecto mate: pequeños mandalas distribuidos de forma sutil sobre una base en tonos arena o taupe con acabado mate. Esta propuesta ofrece un aire moderno y muy refinado.

La reconocida manicurista Marian Newman, referente internacional en diseño de uñas editoriales, ha señalado que las tendencias actuales privilegian los detalles precisos y las decoraciones que complementan la forma natural de la uña en lugar de ocultarla. En la misma línea, Jan Arnold, cofundadora de CND (Creative Nail Design), destaca que los diseños delicados permiten expresar creatividad sin perder elegancia.

¿Por qué las uñas con mandalas están de moda?

El auge de esta tendencia responde al interés por manicuras personalizadas con un estilo más artístico. Los mandalas, tradicionalmente asociados con la simetría y el equilibrio visual, aportan una estética armoniosa que encaja con las tendencias de belleza de 2026.

De acuerdo con Nailpro, los diseños inspirados en ilustraciones botánicas, figuras geométricas y elementos artesanales forman parte del movimiento que busca manicuras más exclusivas y con un acabado hecho a mano. Los mandalas se integran perfectamente en esta corriente gracias a la precisión de sus líneas y a su capacidad para adaptarse a diferentes estilos.

Los expertos también recomiendan acompañar este tipo de manicura con formas ovaladas, almendradas cortas o squoval, ya que permiten apreciar mejor los detalles del diseño sin sobrecargar la mano. Además, utilizar esmaltes de alta calidad y un top coat brillante ayudará a conservar la definición de los mandalas durante más tiempo.