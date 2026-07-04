5 diseños de uñas sencillas para suavizar las manos

En el mundo de la manicura vemos constantemente diseños que se van imponiendo, pero si hay un estilo que no deja de estar entre los preferidos es el de las uñas sencillas y bonitas. Cabe destacar que en la actualidad las tendencias se inclinan por lo natural para obtener manos elegantes y cuidadas.

Las uñas sencillas combinan con cualquier look, aportar una sensación de limpieza y frescura por lo que tus manos se verán más delicadas. A continuación, te dejamos cinco ideas perfectas para lograr manos elegantes.

¿Cuáles son los mejores diseños de uñas sencillas?

Uñas nude con acabado brillante

Los tonos más utilizados en este caso son los nude, beige o rosa suave. Son colores que se asemejan a tu tono de piel por lo que se crea un efecto uniforme que hace que tus manos se vean suaves y elegantes. Agrega un acabado brillante para aportar luminosidad sin necesidad de añadir decoraciones.

Manicura milky nails

Aquí nos encontramos con la milky nails que brindan una apariencia translúcida y ligeramente lechosa. Es un acabado con aspecto fresco y saludable que favorece tanto a uñas cortas como largas. El efecto hace que las uñas parezcan naturalmente cuidadas, por lo que es una excelente alternativa para quienes prefieren un estilo minimalista.

Micro francesa

Luego tenemos un clásico que se va reinventando constantemente por lo que ahora presenta una versión discreta. El cambio consiste en cambiar la línea blanca gruesa por un borde fino que aporta definición sin perder naturalidad.

Rosa translúcido

Apuesta por los esmaltes en rosa transparente para tener uñas sencillas y bonitas. Es un color que aporta un toque de color muy sutil mientras deja ver la uña natural, creando una apariencia limpia y luminosa.

Uñas cortas de forma redondeada

Por último, nos encontramos con el formato de las uñas. Ten en cuenta que las uñas cortas con bordes s suelen aportar una apariencia más delicada y armoniosa. Si las combinas con esmaltes naturales y las cutículas bien cuidadas vas a obtener un acabado pulido.