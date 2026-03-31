7 diseños de uñas para manos largas y huesudas
Para quienes son de manos largas y huesudas, es su día de suerte. Te detallaremos los 7 mejores diseños de uñas; te ayudarán a suavizar las líneas
Los diseños de uñas se pueden adaptar fácilmente a la forma de nuestra mano, permitiendo estilizarla o dándole volumen visual, características que se pueden lograr con el color o la forma de manicura que se escoja; por eso es tan importante la elección que se haga.
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Si tus manos se caracterizan por ser largas y huesudas, es fundamental optar por estilos que se encarguen de equilibrar la longitud y al mismo tiempo de suavizar las articulaciones. Por eso te daremos 7 estilos que puedes escoger en tu próxima manicura.
¿Cuáles diseños de uñas deben usarse en manos largas?
Al tener manos largas y huesudas, es fundamental encontrar diseños de uñas que se encarguen de suavizar ciertos ángulos, además de darme un aspecto de mayor volumen a lo ancho. Por eso el Modo IA de Google nos deja las siguientes recomendaciones:
- Forma almendrada en nude: Es una alternativa elegante, que con el uso del color y la forma nos ayuda a suavizar las líneas y a restarle atención a las prominencias de los huesos.
- Cuadrada con esquinas redondeadas: Al ser una punta que no es afilada, evitamos ese efecto de manos muy delgadas, generando equilibrio visual en las manos.
- Francesa micro: Un estilo elegante que, al ser una línea delgada, no enfatiza la longitud de las extremidades.
- Espacios negativos: Rompe con la continuidad visual. El uso de figuras geométricas nos ayuda a rellenar la mano visualmente.
- Tonos pasteles: Además de ser rejuvenecedores en la piel, se destacan por suavizar las imperfecciones.
- Mate en tonos oscuros: Ideal ya que no resalta las texturas y relieves que tengamos en las manos.
- Ombré sutil: Un degradado suave que se acerque a tu tono de piel nos ayudará a estilizar la mano, evitando que sea un efecto desproporcionado.
@kelvinsisoofficial Estilos de uñas que te quedan mejor ⚜️ #uñaselegantes #estilosdeuñas #uñasaesthetic #uñas ♬ Luxury fashion (no vocals) - TimTaj
¿Qué accesorios usar en manos largas y huesudas?
Aunque los diseños de uñas son importantes, también debemos considerar los accesorios que vamos a usar, ya que al tener manos largas y huesudas pueden favorecernos ciertos elementos. Usa los siguientes:
- Anillos grandes y voluminosos.
- Anillos anchos.
- Anillos a mitad del dedo.
- Pulseras rígidas.
- Varias pulseras en una sola muñeca.
- Anillos con formas geométricas u ovaladas.
@irisfv9 Larga vida a las uñas press-on #uñaspresson ♬ nhạc nền - HoanVuu