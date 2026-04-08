10 diseños de uñas minimalistas ideales para quienes no quieren llevar colores lisos

Los diseños de uñas minimalistas se han convertido en una buena opción cuando estamos en busca de algo elegante y discreto, en especial si no somos fans de aquellos estilos donde la extravagancia es lo primero, además de evitar el uso de colores lisos.

Para que ya no uses las mismas tonalidades planas, no te preocupes y toma nota, porque te vamos a compartir 10 estilos que son ideales para tu próxima manicura.

¿Qué tipo de uñas se ven más elegantes?

Los diseños de uñas minimalistas han crecido exponencialmente, ofreciendo todo tipo de opciones, ideales para quienes están en busca de estilos diferentes para dejar de usar los típicos colores lisos. Estas son las opciones que debes usar:

“Polka dot” : Consiste en colocar una base de color y patrones de lunares encima.

: Consiste en colocar una base de color y patrones de lunares encima. Cat-eye : Un efecto en el que se logran destellos tridimensionales. Llamativo y manteniendo un aspecto elegante.

: Un efecto en el que se logran destellos tridimensionales. Llamativo y manteniendo un aspecto elegante. Efecto carey : Diseño que emplea una base marrón con algunas manchas más oscuras.

: Diseño que emplea una base marrón con algunas manchas más oscuras. Ómbre : Degradado que se hace desde la punta a la cutícula.

: Degradado que se hace desde la punta a la cutícula. Estrellas : Una decoración única que sigue siendo tendencia, ya sea que se aplique en una o todas las uñas.

: Una decoración única que sigue siendo tendencia, ya sea que se aplique en una o todas las uñas. Flores bicolor : Ideal para poder darle un toque más colorido y discreto.

: Ideal para poder darle un toque más colorido y discreto. Ondas : Sobre una base beige, encima se colocan ondas de colores.

: Sobre una base beige, encima se colocan ondas de colores. Marmoleado : Se crean vetas irregulares, empleando un nude claro de base, un blanco lechoso y vetas de otros colores.

: Se crean vetas irregulares, empleando un nude claro de base, un blanco lechoso y vetas de otros colores. Líneas cromadas : Puedes colocar encima varias líneas para agregarle el efecto cromado de tu tono favorito.

: Puedes colocar encima varias líneas para agregarle el efecto cromado de tu tono favorito. Pequeños corazones: Igualmente, puedes añadir diversos corazones a tu manicura, con múltiples colores o con efectos distintos.

¿Qué es un diseño minimalista en uñas?

Como ya pudiste observar, los diseños de uñas minimalistas se destacan por ser estilos donde se destacan por tener un aspecto discreto y limpio, buscando realzar las uñas naturales. En la mayoría de ellas suele emplearse colores neutros o nudes, y encima de ellos se les agregan decoraciones sutiles.

Con todas las opciones anteriores lograrás suplantar los aburridos colores lisos, ideales para quienes desean lucir un diseño original y discreto al mismo tiempo.