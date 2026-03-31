7 diseños de uñas minimalistas para lucir elegante

El mundo de la manicura es muy versátil por lo que van cambiando las formas, colores, texturas y decoraciones. Si tienes que ir de invitada a algún evento puedes utilizar estos diseños increíbles para verte por demás elegante.

Para este año se han dejado de lado las manicuras excesivamente recargadas o llamativas. Esto no quiere decir que el decorado haya quedado en el olvido sino que se inclina por algo más elegante y sencillo.

¿Cuáles son los mejores diseños de uñas?

Estampado de lunares

En esta primavera los lunares han tomado mucho protagonismo ya que son elegantes. Pueden ser incorporados de manera diferente y jugar con los contrastes. Una de las combinaciones más utilizadas es el blanco y el rojo.

Efecto ojo de gato

Aquí nos encontramos con el ojo de gato que se logra por medio de pigmentos magnéticos y la ayuda de un imán. Se consigue un efecto brillante que vuelve un diseño en llamativo y elegante.

Efecto carey

El efecto carey es una gran combinación ya que cuenta con manchas irregulares en tonos ámbar, marrón y negro, este estampado nunca pasa de moda. Además, se adapta a todos los gustos al poder llevarse en toda la uña o en versión manicura francesa.

Manicura con degradado

Otro de los diseños cuenta con la mezcla de dos tonalidades que pueden ser el rosa pastel y el morado. Se crea un degradad sutil y muy atractivo.

Con estrellas

Aquí tenemos otro diseño elegante que consta en agregar dibujos pequeños como estrellas. Uno de los colores que se usan son los burdeos que lo convierten en una gran aliada.

Con flores bicolor

En la primavera no pueden faltar las flores por lo que es un diseño ideal para la ocasión. Es un acierto seguro que puede adaptarse a distintas tonalidades, como el rosa o el morado, para lograr un resultado delicado y elegante.

Con ondas

Por último, tenemos este diseño que utiliza tonos nude. Es una manicura que se mantiene impecable durante más tiempo, ya que el crecimiento de la uña apenas se nota. Para darle un toque diferente sin perder elegancia, puedes optar por añadir sutiles ondas en la decoración.