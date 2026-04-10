3 diseños de uñas ‘ojo de gato’, la manicura que será tendencia esta primavera
La primavera 2026 llegó con nuevas tendencias en manicura. Una de ellas es el ojo de gato (cat eye). Estos son 3 diseños de uñas para lucir unas manos elegantes y glamurosas.
La primavera 2026 llega con propuestas de manicura que apuestan por el brillo y los efectos visuales. Así es como las uñas ojo de gato se posicionan como una de las tendencias más llamativas, gracias a su acabado magnético que crea destellos similares a la luz reflejada en una piedra preciosa.
Este estilo combina profundidad y movimiento en los diseños de uñas y se logra mediante esmaltes especiales con partículas metálicas que reaccionan a un imán. El resultado es un efecto tridimensional que cambia según la luz, aportando un toque elegante y moderno. Todo esto sin necesidad de estilos recargados.
Diseños de uñas ojo de gato: 3 ideas elegantes para lucir en la primavera 2026
La nail artist internacional Betina Goldstein señala que los efectos magnéticos aportan dimensión y hacen que la manicura se vea más interesante sin necesidad de añadir elementos extra.
- Ojo de gato clásico: tonos oscuros como negro, azul profundo o verde esmeralda con una línea luminosa central que crea el característico efecto óptico. Es la versión más sofisticada y atemporal.
- Ojo de gato en tonos pastel: colores suaves como rosa, lavanda o celeste con efecto magnético, ideales para una versión más delicada y primaveral.
- Ojo de gato con acabado diagonal: en lugar de una línea recta, el brillo se desplaza en diagonal o en curvas, creando un diseño más dinámico y moderno.
¿Qué son las uñas ojo de gato y por qué favorecen a todas las personas?
Las manicura ojo de gato se caracterizan por su capacidad de reflejar la luz de manera única, creando un efecto visual que estiliza la uña y aporta profundidad. Este tipo de diseño favorece especialmente a quienes buscan alargar visualmente los dedos, ya que la línea luminosa dirige la mirada y genera una ilusión de mayor longitud.
El manicurista de celebridades Tom Bachik explica que los acabados con dimensión ayudan a que las uñas se vean más sofisticadas y modernas, porque juegan con la luz y el movimiento. Además, este estilo se adapta a diferentes largos y formas de uña, desde cortas hasta almendradas o stiletto.
Su popularidad también se debe a su versatilidad: puede llevarse en tonos intensos para un look nocturno o en colores suaves para el día a día. En definitiva, las uñas ojo de gato se consolidan como una de las tendencias más elegantes y originales de la primavera 2026.