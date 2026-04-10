3 diseños de uñas ‘ojo de gato’, la manicura que será tendencia esta primavera

La primavera 2026 llega con propuestas de manicura que apuestan por el brillo y los efectos visuales. Así es como las uñas ojo de gato se posicionan como una de las tendencias más llamativas, gracias a su acabado magnético que crea destellos similares a la luz reflejada en una piedra preciosa.

Este estilo combina profundidad y movimiento en los diseños de uñas y se logra mediante esmaltes especiales con partículas metálicas que reaccionan a un imán. El resultado es un efecto tridimensional que cambia según la luz, aportando un toque elegante y moderno. Todo esto sin necesidad de estilos recargados.

Diseños de uñas ojo de gato: 3 ideas elegantes para lucir en la primavera 2026

La nail artist internacional Betina Goldstein señala que los efectos magnéticos aportan dimensión y hacen que la manicura se vea más interesante sin necesidad de añadir elementos extra.



Ojo de gato clásico: tonos oscuros como negro, azul profundo o verde esmeralda con una línea luminosa central que crea el característico efecto óptico. Es la versión más sofisticada y atemporal.

Ojo de gato en tonos pastel: colores suaves como rosa, lavanda o celeste con efecto magnético, ideales para una versión más delicada y primaveral.

Ojo de gato con acabado diagonal: en lugar de una línea recta, el brillo se desplaza en diagonal o en curvas, creando un diseño más dinámico y moderno.

¿Qué son las uñas ojo de gato y por qué favorecen a todas las personas?

Las manicura ojo de gato se caracterizan por su capacidad de reflejar la luz de manera única, creando un efecto visual que estiliza la uña y aporta profundidad. Este tipo de diseño favorece especialmente a quienes buscan alargar visualmente los dedos, ya que la línea luminosa dirige la mirada y genera una ilusión de mayor longitud.

El manicurista de celebridades Tom Bachik explica que los acabados con dimensión ayudan a que las uñas se vean más sofisticadas y modernas, porque juegan con la luz y el movimiento. Además, este estilo se adapta a diferentes largos y formas de uña, desde cortas hasta almendradas o stiletto.

Su popularidad también se debe a su versatilidad: puede llevarse en tonos intensos para un look nocturno o en colores suaves para el día a día. En definitiva, las uñas ojo de gato se consolidan como una de las tendencias más elegantes y originales de la primavera 2026.