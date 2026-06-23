5 diseños de uñas ovaladas para estilizar las manos

En el mundo de la manicura no solo es importante el color o el diseño que elijas, sino que la forma de la uña también juega un rol importante. Las uñas ovaladas son muy recomendadas ya que contribuyen a estilizar los dedos por lo que son muy requeridas en los salones.

Con esta elección vas a poder tener unas manos estilizadas. Además, esta forma suaviza visualmente los dedos cortos o las manos muy gruesas, pero exige cierta longitud.

¿Cuáles son los mejores diseños de uñas ovaladas?

Con flores multicolor

Estas son una gran idea para mantener en el verano ya que son elegantes y divertidas. Si buscas una manera de que se adapte mejor a esta temporada, pues apuesta por apostar por un color diferente en cada uña, logrando una manicura divertida y original.

Un clásico: estampado de lunares

Luego nos encontramos con esta opción que es muy sencilla de aplicar en una uña. La base podría ser morado claro con unos puntos más oscuros para crear un contraste. Para evitar tener un resultado recargado, en el resto de las uñas se puede incluir una manicura francesa en color morado claro.

Flores clásicas

Las margaritas son un clásico en color blanco y con el centro amarillo. Son muy delicadas como así también fáciles de recrear por lo que son buena opción para las amantes del minimalismo.

Estampado de rayas con dibujos

Aquí tenemos dos propuestas combinadas que son perfectas para las uñas ovaladas. Realiza un estampado de rayas verticales que ayuda a estilizar visualmente las manos y pequeños dibujos de fresas que aportan un toque divertido y veraniego.

Detalles metalizados

Por último, tenemos este diseño que consta de una base en color amarillo mantequilla, suave y delicada con un poco de brillo sutil. Así tendrás un resultado moderno y dulce.