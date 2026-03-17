12 diseños de uñas para pies con flores; serás la sensación este equinoccio de primavera 2026; son elegantes, bonitas y fáciles de hacer

La primavera está a punto de llegar y con ella la temporada de usar calzado abierto, es por esa razón que te presentamos los mejores diseños de uñas en los pies con el toque más característico de esta temporada: La flores.

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¿Cuáles son los mejores diseños de uñas de los pies con flores?

Uñas con margaritas: Una de las flores favoritas de esta temporada son las margaritas, por lo que tenerlas en los pies es un infaltable. En estas ideas puedes dibujar margaritas en todas las uñas con un color de base como el gris o el azul (deben ser colores fuertes para que las figuras de las flores resalten) aunque si lo prefieres puedes usar colores como el rosa pastel; lucirán muy bien. Por otro lado, puedes dibujar solo un par de flores en algunas uñas y las demás dejarlas en un color base como lila o morado; o bien combinarlas.

uñas con margaritas|Crédito: Pinterest

Uñas con brillos y puntos: Esta idea consiste en mezclar el diseño de flores con brillos, si lo haces en color rosa sin duda será una idea muy linda y femenina. Por otro lado puedes combinar las flores con puntos, esto hará que los diseños luzcan más originales. El color azul y el amarillo son dos tonos infaltables esta temporada.

diseño de uñas para pies con brillos y puntos|Crédito: Pinterest

Diseño de uñas con forma francesa: El diseño francés no solo se utiliza en las manos, también en los pies, por lo que combinar este efecto con un diseño de flores es la forma perfecta para esta temporada. Incluso puedes jugar con el color de las puntas y no hacer el blanco tradicional sino experimentar con otros tonos como el color rosa. Si la punta decides hacerla blanca puedes mezclarla con un detalles como líneas doradas. Por otro lado, puedes combinar tonos y añadir más de uno. El negro no es un color prohibido en primavera, luce muy elegante si utilizas tacones abiertos o dorados para una ocasión más formal.

Diseño de uñas francesas en pies y uñas rosas|Crédito: Pinterest

Ahora bien, si amas el rosa puedes usar este color dos veces en un diseño, puedes poner un color rosa claro de base y flores en tono rosa mexicano por encima, lo cual hará que haya un gran contraste.

Puedes jugar con tu imaginación y combinar colores, texturas, diseños e incluso efectos. No tengas miedo de hacer mezclas ya que esto hará que tus uñas luzcan muy originales y hermosas este equinoccio de primavera 2026.