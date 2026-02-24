Los 5 diseños de uñas con temática de brujería que debes hacerte para tener una manicura llamativa

La temática de brujería se ha vuelto popular en los últimos años, por adquirir un ambiente misterioso y místico. Ahora, es posible aplicar el tema en los diseños de uñas, logrando lucir uñas únicas, llenas de color y de detalles muy atractivos.

Para que tú también puedas usarlo, te vamos a compartir algunos estilos que puedes optar para lograr una manicura llamativa en tu siguiente visita en el salón de belleza. Las propuestas te van a encantar y querrás usarlas siempre.

¿Qué diseños de uñas hacerme?

Los diseños de uñas cuentan con una amplia gama de colores y estilos, permitiendo que las personas puedan tener una manicura llamativa a su gusto. Si eres fan de la temática de brujería, entonces considera hacerte las siguientes opciones, contando con diferentes estilos y accesorios:

Algo atractivo pero no tan llamativo : En una base de ‘cat eye’ morado, encima coloca líneas en 3D para después añadir el efecto cromado en ellas.

: En una base de ‘cat eye’ morado, encima coloca líneas en 3D para después añadir el efecto cromado en ellas. Un francés degradado : En la punta coloca un poco de negro para empezar a hacer el degradado hacia la cutícula. Encima, agrega algunos de los símbolos de las runas para después añadir el efecto en dorado.

: En la punta coloca un poco de negro para empezar a hacer el degradado hacia la cutícula. Encima, agrega algunos de los símbolos de las runas para después añadir el efecto en dorado. Los astros : Todas las uñas, píntalas de color azul marino, para después añadir detalles de estrellas en dorado.

: Todas las uñas, píntalas de color azul marino, para después añadir detalles de estrellas en dorado. Manicura pequeña : Para uñas cortas, puede ser sobre una base nude añadir varias estrellas de tus colores preferidos; vas a lucir una mano elegante y llamativa.

: Para uñas cortas, puede ser sobre una base nude añadir varias estrellas de tus colores preferidos; vas a lucir una mano elegante y llamativa. En mate: Cualquier diseño que escojas, puedes pedirlo con el efecto ‘mate’; va a ser más llamativo y único.

¿Qué es la manicura de uñas?

En algunos servicios en el salón de uñas, incluye la realización de las manicuras; se trata de tratamientos en los que se busca cuidar la piel de esa zona, además de querer embellecer el estado actual de las uñas. En la actualidad existen muchos tipos de manicura, donde cada una de ellas tiene una finalidad.

Antes de hacerte algunos de los diseños de uñas con temática de brujería, descubre qué servicios hay para poder lucir una manicura llamativa y saludable en nuestras manos. Dinos, ¿qué estilo planeas usar en los próximos días?