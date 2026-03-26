⁠7 diseños de uñas elegantes para Domingo de Ramos y Semana Santa 2026; son sencillas y hermosas

El manicure es un medio de expresión, no solo de tus gustos personales sino también lo puede ser de tu espiritualidad. Si te gusta la idea, te compartimos algunas ideas de inspiración de uñas elegantes para este Domingo de Ramos y Semana Santa 2026.

Estos diseños hacen referencias a la espiritualidad y a esta temporada tan importante para la religión católica; también son sencillas, elegantes y hermosas.

7 ideas de uñas elegantes para Domingo de Ramos y Semana Santa 2026

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1. Blanco con dorado

Arrancamos la lista con un manicure que tiene fuertes alusiones a la Semana Santa 2026 pero sin ser sobrecargado y, de hecho, bastante sencillo. La base es nude, con detalles en blanco y dorado; tiene dibujos de cruces, flores y una corona de espinas.

2. En verde

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Si quieres un poco más de color y detalle, esta idea puede ser tu mejor opción. Tiene un tono de verde combinable y suave, además de blanco y algunos detalles en dorado.

3. En uñas francesas

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Esta es una de las ideas más sencillas y minimalistas que podrías elegir para tus uñas de Semana Santa 2026. Son unas uñas francesas clásicas, pero con dibujos en dorado que forman un rosario; puedes agregar la figura en cada uña o solo en algunas.

4. Con base nude

Aquí tenemos un diseño que integra diversos simbolismos y los plasma en dorado con textura, pero resulta bastante armonioso y equilibrado por la base en tono nude.

5. Uñas elegantes para Semana Santa 2026, en colores pastel

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Los tonos pastel también se encuentran entre los más amigables y favorecedores si prefieres un manicure sencillo y sofisticado. En este caso se pintaron las uñas de una mano en rosa y las otras en azul; la decoración consiste en cruces con textura, del mismo color de la base.

6. Estilo catedral

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Una tendencia reciente en manicure que puedes aplicar para la ocasión es aquella que emula los vitrales de las catedrales. En este ejemplo, los trazos se hicieron en blanco y se rellenaron en tonos pastel, para un look suave y romántico.

7. Con cruces de colores

Finalizamos el listado con una opción un poquito más atrevida. La base es verde olivo con hojas pintadas en blanco, pero un par de uñas presentan una cruz dibujada con varios colores vivos.