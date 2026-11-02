Dónde poner las plantas ornamentales: 5 formas de decorar la casa para que luzca elegante y natural

Las plantas ornamentales pueden transformar por completo la decoración de una casa. Además de aportar frescura y color, ayudan a llenar esos espacios vacíos que a veces hacen que una habitación luzca fría o poco personalizada. La clave está en elegir tanto la especie como el lugar adecuado para conseguir un resultado equilibrado. No es necesario convertir cada rincón en un jardín para disfrutar de sus beneficios decorativos. Desde una planta alta que se convierta en protagonista de la sala hasta pequeñas especies colgantes que aprovechen el espacio vertical, existen diferentes maneras de integrar las plantas ornamentales en el interior del hogar.

Ideas para llenar tu hogar de vida con plantas ornamentales sin perder la elegancia

La ubicación de las plantas ornamentales puede cambiar la percepción de un espacio, aportar altura, crear divisiones visuales o incluso destacar algunos muebles. Estas cinco ideas permiten aprovechar distintos rincones de la casa para conseguir una decoración natural y armoniosa.

