Dónde poner las plantas ornamentales: 5 formas de decorar la casa para que luzca elegante y natural
Una planta bien colocada puede cambiar por completo la energía de una habitación
Las plantas ornamentales pueden transformar por completo la decoración de una casa. Además de aportar frescura y color, ayudan a llenar esos espacios vacíos que a veces hacen que una habitación luzca fría o poco personalizada. La clave está en elegir tanto la especie como el lugar adecuado para conseguir un resultado equilibrado. No es necesario convertir cada rincón en un jardín para disfrutar de sus beneficios decorativos. Desde una planta alta que se convierta en protagonista de la sala hasta pequeñas especies colgantes que aprovechen el espacio vertical, existen diferentes maneras de integrar las plantas ornamentales en el interior del hogar.
Ideas para llenar tu hogar de vida con plantas ornamentales sin perder la elegancia
La ubicación de las plantas ornamentales puede cambiar la percepción de un espacio, aportar altura, crear divisiones visuales o incluso destacar algunos muebles. Estas cinco ideas permiten aprovechar distintos rincones de la casa para conseguir una decoración natural y armoniosa.
- Aprovecha las esquinas vacías con plantas de gran tamaño. Las esquinas del salón, la sala o una habitación son ideales para colocar plantas altas y verticales. Especies como la sansevieria, la Monstera deliciosa, la Strelitzia nicolai o el Ficus lyrata pueden convertirse en un punto focal y dar mayor estructura al espacio. Una maceta bien elegida también puede complementar el estilo de la habitación. El resultado es un rincón con más presencia visual que aprovecha un área que, de otra forma, podría quedar vacía.
- Enmarca el sofá o divide visualmente los espacios. Colocar plantas medianas o altas a los lados del sofá ayuda a enmarcar esta zona y crear una sensación de orden. También pueden utilizarse especies frondosas, como una palmera Areca, para separar visualmente la sala y el comedor sin instalar muros o muebles pesados. Esta alternativa es especialmente útil en espacios abiertos, ya que permite definir cada área de una forma más orgánica y conservar la amplitud del hogar.
- Crea un efecto cascada en repisas y estanterías. Las plantas colgantes son una opción decorativa para aprovechar repisas altas, estanterías o muebles. El potos, algunos filodendros y las hiedras permiten que sus hojas caigan de forma natural, creando un efecto de cascada. Puedes combinarlas con libros, fotografías y otros objetos decorativos, procurando no saturar cada superficie. Así, la vegetación se integra como un elemento más de la decoración y aporta movimiento a las paredes.
- Dale una bienvenida natural al recibidor. El recibidor es el primer espacio que ven quienes llegan a casa, por lo que una planta puede ayudar a crear una impresión cálida y cuidada. Una especie alta junto a un espejo o dos macetas colocadas de manera simétrica pueden aportar equilibrio a la entrada. Antes de elegir la planta, conviene considerar la cantidad de luz natural que recibe esta zona para seleccionar una especie que pueda mantenerse saludable.
- Aprovecha las paredes y el espacio vertical. Cuando el espacio en el suelo es limitado, las paredes y el techo ofrecen nuevas posibilidades. Las repisas flotantes, los soportes de pared y las macetas colgantes permiten incorporar plantas sin ocupar demasiado espacio. Esta idea funciona muy bien en habitaciones pequeñas, pasillos o baños con suficiente luz natural. Además de liberar las superficies, añade diferentes alturas y hace que la decoración se sienta más dinámica y llena de vida.