4 formas de acomodar plantas en diferentes niveles para que tu jardín interior parezca más grande
No hay necesidad de comprar más macetas ni de decorar con muebles cuando tienes creatividad
Si tienes un jardín interior pequeño y quieres que parezca más amplio, acomodar las plantas en diferentes niveles es un truco sencillo para transformar el espacio sin hacer remodelaciones. Al combinar macetas en el suelo, soportes elevados y plantas colgantes, puedes crear profundidad, aprovechar las paredes y conseguir que cada ejemplar destaque. Además, esta distribución aporta movimiento y una sensación de abundancia sin necesidad de llenar todos los rincones de hojas.
De acuerdo con las ideas de decoración de El Mueble, agrupar las macetas y combinar sus tamaños permite crear composiciones más armoniosas y atractivas. Puedes aplicar este recurso en un jardín interior al reunir plantas de distintas alturas, elegir recipientes que combinen entre sí y dejar espacios libres para evitar que la decoración se vea saturada. La clave está en distribuir la vegetación de manera estratégica para que el conjunto tenga equilibrio y parezca más amplio.
Cómo acomodar plantas en diferentes niveles para ampliar visualmente tu jardín interior
Si quieres renovar tu rincón verde, primero observa dónde entra la luz natural y cuánto espacio tienes disponible en el suelo. Después, elige plantas de diferentes tamaños y busca soportes que te permitan aprovechar la altura de las paredes. Estas cuatro ideas te ayudarán a crear una composición con más profundidad, sin perder de vista las necesidades de luz, riego y crecimiento de cada especie.
1. Coloca las plantas más altas en la parte trasera
Una forma de crear profundidad consiste en colocar las plantas más altas cerca de la pared o en la parte posterior del jardín interior. Puedes elegir una monstera, una drácena o alguna especie de crecimiento vertical, siempre que las condiciones de luz sean adecuadas. Delante, acomoda plantas medianas y pequeñas para que las hojas no se oculten entre sí. Esta distribución dirige la mirada hacia el fondo y ayuda a que el espacio se perciba más organizado.
2. Utiliza bancos y soportes para crear distintos niveles
Los bancos estrechos, las bases para macetas y los soportes de diferentes alturas permiten aprovechar mejor cada rincón. Coloca una planta mediana sobre un pedestal y deja las más pequeñas en el suelo para formar una composición escalonada. Si eliges soportes del mismo material o de tonos similares, conseguirás una apariencia uniforme, aunque las plantas tengan formas y tamaños distintos. Procura que las estructuras sean estables y no bloqueen los pasos.
3. Aprovecha las paredes con repisas y plantas colgantes
Cuando el suelo es reducido, las paredes pueden convertirse en tus mejores aliadas. Instala repisas resistentes para colocar macetas pequeñas y añade alguna planta colgante, como un potus, que aporte movimiento con sus hojas. Según las recomendaciones de Architectural Digest para jardines pequeños, aprovechar la verticalidad y crear capas de vegetación ayuda a generar profundidad visual. En tu jardín interior, puedes aplicar esta idea dejando las plantas más altas atrás y las pequeñas al frente, sin cubrir por completo las paredes ni bloquear las ventanas.
4. Combina plantas de hojas diferentes y deja espacios libres
Para terminar, mezcla especies con hojas grandes, pequeñas y alargadas para crear contraste sin necesidad de incorporar demasiados colores. Puedes combinar una monstera con helechos y una planta colgante, siempre que sus necesidades de luz y humedad sean compatibles. Evita llenar cada espacio disponible: dejar algunas zonas libres entre las macetas permitirá que la composición respire y que cada planta destaque.