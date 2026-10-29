4 formas de acomodar plantas en diferentes niveles para que tu jardín interior parezca más grande

Si tienes un jardín interior pequeño y quieres que parezca más amplio, acomodar las plantas en diferentes niveles es un truco sencillo para transformar el espacio sin hacer remodelaciones. Al combinar macetas en el suelo, soportes elevados y plantas colgantes, puedes crear profundidad, aprovechar las paredes y conseguir que cada ejemplar destaque. Además, esta distribución aporta movimiento y una sensación de abundancia sin necesidad de llenar todos los rincones de hojas.

De acuerdo con las ideas de decoración de El Mueble, agrupar las macetas y combinar sus tamaños permite crear composiciones más armoniosas y atractivas. Puedes aplicar este recurso en un jardín interior al reunir plantas de distintas alturas, elegir recipientes que combinen entre sí y dejar espacios libres para evitar que la decoración se vea saturada. La clave está en distribuir la vegetación de manera estratégica para que el conjunto tenga equilibrio y parezca más amplio .

Cómo acomodar plantas en diferentes niveles para ampliar visualmente tu jardín interior

Si quieres renovar tu rincón verde, primero observa dónde entra la luz natural y cuánto espacio tienes disponible en el suelo. Después, elige plantas de diferentes tamaños y busca soportes que te permitan aprovechar la altura de las paredes. Estas cuatro ideas te ayudarán a crear una composición con más profundidad, sin perder de vista las necesidades de luz, riego y crecimiento de cada especie.

1. Coloca las plantas más altas en la parte trasera

Una forma de crear profundidad consiste en colocar las plantas más altas cerca de la pared o en la parte posterior del jardín interior. Puedes elegir una monstera, una drácena o alguna especie de crecimiento vertical, siempre que las condiciones de luz sean adecuadas. Delante, acomoda plantas medianas y pequeñas para que las hojas no se oculten entre sí. Esta distribución dirige la mirada hacia el fondo y ayuda a que el espacio se perciba más organizado.



2. Utiliza bancos y soportes para crear distintos niveles

Los bancos estrechos, las bases para macetas y los soportes de diferentes alturas permiten aprovechar mejor cada rincón. Coloca una planta mediana sobre un pedestal y deja las más pequeñas en el suelo para formar una composición escalonada. Si eliges soportes del mismo material o de tonos similares, conseguirás una apariencia uniforme, aunque las plantas tengan formas y tamaños distintos. Procura que las estructuras sean estables y no bloqueen los pasos.



3. Aprovecha las paredes con repisas y plantas colgantes

Cuando el suelo es reducido, las paredes pueden convertirse en tus mejores aliadas. Instala repisas resistentes para colocar macetas pequeñas y añade alguna planta colgante, como un potus, que aporte movimiento con sus hojas. Según las recomendaciones de Architectural Digest para jardines pequeños, aprovechar la verticalidad y crear capas de vegetación ayuda a generar profundidad visual. En tu jardín interior, puedes aplicar esta idea dejando las plantas más altas atrás y las pequeñas al frente, sin cubrir por completo las paredes ni bloquear las ventanas.



4. Combina plantas de hojas diferentes y deja espacios libres

Para terminar, mezcla especies con hojas grandes, pequeñas y alargadas para crear contraste sin necesidad de incorporar demasiados colores. Puedes combinar una monstera con helechos y una planta colgante, siempre que sus necesidades de luz y humedad sean compatibles. Evita llenar cada espacio disponible: dejar algunas zonas libres entre las macetas permitirá que la composición respire y que cada planta destaque.

