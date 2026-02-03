¿Dormir con calcetines es bueno o malo? Esto dice la ciencia sobre sus beneficios

Durante esta temporada de invierno se ha abierto el debate si es bueno o no dormir con calcetines, ya que muchos ven como un hábito nocturno dormir con esta prenda, mientras que otros lo ven como incómodo debido a la presión que ejercen en los pies. Sin embargo diversos estudios han demostrado que los calcetines juegan un papel importante en la temperatura corporal, la cual es la clave en la calidad del sueño.

Cuando el cuerpo se prepara para descansar, la temperatura interna desciende ligeramente como señal biológica para iniciar el ciclo de sueño, así que presta atención en la información que se presentan más adelante, ya que te ayudarán a determinar si duermes o no con calcetines.

¿Qué pasa si duermo con calcetines?

Usar calcetines favorece un proceso llamado vasodilatación distal, en el que los vasos sanguíneos de pies y manos se dilatan para liberar calor. Esto ayuda a que el cuerpo reduzca su temperatura central más rápido, facilitando que la persona concilie el sueño en menos tiempo. Por ello, especialistas en cronobiología señalan que dormir con los pies abrigados puede ser útil para quienes padecen insomnio leve o tardan mucho en quedarse dormidos.

Además, mantener los pies calientes puede disminuir despertares nocturnos relacionados con el frío, especialmente en invierno o en habitaciones con aire acondicionado. También puede beneficiar a personas con problemas leves de circulación, ya que el calor mejora el flujo sanguíneo en las extremidades.

|Pexels

¿Qué pasa si duermo sin calcetines?

Por otro lado, dormir sin calcetines también tiene beneficios, particularmente en climas cálidos. Permitir que los pies estén descubiertos ayuda a regular la temperatura corporal si la habitación ya es templada, evitando el sobrecalentamiento nocturno, una de las causas frecuentes de interrupciones del sueño.

Algunas personas descansan mejor cuando sienten frescura en los pies, ya que el exceso de calor puede generar incomodidad, sudoración y despertares. Además, dormir sin calcetines puede favorecer la ventilación natural de la piel, reduciendo la humedad acumulada y el riesgo de proliferación de bacterias si no se usan prendas limpias.

|Pexels

Los expertos coinciden en que no existe una única regla universal. La elección entre dormir con o sin calcetines depende del entorno, la estación del año y la sensibilidad térmica de cada persona.

En conclusión, tanto dormir con calcetines como hacerlo sin ellos puede ser beneficioso. La clave está en mantener una temperatura corporal equilibrada que permita al organismo entrar en un sueño profundo y reparador.