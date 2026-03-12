El ejercicio japonés de 5 minutos para fortalecer el core y mejorar la postura

En los últimos años, distintas prácticas han despertado interés en el mundo del bienestar por su enfoque en el equilibrio entre cuerpo y mente. Una de ellas es el Rei-ho: un sistema de movimientos con raíces en la cultura tradicional japonesa que pone el foco en la precisión del ejercicio, la conciencia corporal y la postura.

A diferencia de rutinas intensas o entrenamientos de larga duración, este método propone una práctica breve y accesible que puede realizarse en pocos minutos y sin equipamiento. Su objetivo es activar grupos musculares que muchas veces permanecen poco estimulados en la vida cotidiana, especialmente los relacionados con el core, la estabilidad del tronco y la postura.

¿Qué es el Rei-ho y por qué ayuda a fortalecer el core?

El Rei-ho forma parte de antiguas prácticas asociadas a la disciplina corporal en Japón. Tradicionalmente se utilizaba en contextos formales y ceremoniales, donde el control del cuerpo y la postura tenían un valor cultural importante.

La base del ejercicio es la posición seiza: una postura clásica japonesa que consiste en arrodillarse con las piernas dobladas hacia atrás y el peso del cuerpo apoyado sobre los talones. Mantener esta posición durante algunos minutos requiere una activación constante de los músculos del abdomen, la espalda baja y las piernas. Esto contribuye a mejorar la estabilidad del tronco.

El fisioterapeuta japonés Dr. Kenji Takasaki, citado en estudios sobre entrenamiento postural, señala que las posturas sostenidas con alineación correcta ayudan a activar la musculatura profunda del abdomen. Además, mantener la espalda recta durante la postura estimula la musculatura lumbar, algo clave para prevenir molestias derivadas del sedentarismo o de pasar muchas horas sentado.

¿Cómo practicar el ejercicio de Rei-ho en 5 minutos desde la comodidad del hogar?

Una de las principales ventajas del Rei-ho es que no requiere equipamiento y puede realizarse fácilmente en casa. Lo ideal es practicarlo sobre una colchoneta o una alfombra, para proteger las rodillas y facilitar la estabilidad.



Colocarse en posición seiza: arrodillado con los glúteos apoyados sobre los talones. Mantener la espalda recta y los hombros relajados. Activar suavemente el abdomen mientras se respira de manera controlada. Realizar transiciones lentas entre posturas, manteniendo siempre la alineación del tronco. Sostener la práctica durante 5 minutos, priorizando la precisión del movimiento.

De acuerdo con expertos en entrenamiento funcional, las rutinas cortas basadas en el control del movimiento pueden ser muy efectivas cuando se realizan con constancia. El especialista en biomecánica Stuart McGill, reconocido investigador sobre salud de la columna, destaca que la activación de los músculos profundos del abdomen es clave para proteger la espalda y mejorar la postura diaria.

Con el tiempo, la práctica regular del Rei-ho también puede ayudar a mantener la movilidad en piernas y rodillas. Gracias a su duración breve y simplicidad, este ejercicio japonés se posiciona como una alternativa práctica para quienes buscan fortalecer el core, mejorar la postura y sumar movimiento a su rutina diaria sin necesidad de largas sesiones de entrenamiento.