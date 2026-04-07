Los ejercicios de sentadillas con mancuernas para fortalecer tus piernas desde casa

Cuando pasamos muchas horas sentados o de pie, es necesario hacer una rutina física que te permita fortalecer tus piernas. Es común que pensemos que se necesita de un gimnasio costoso para poder hacer la actividad, pero en la actualidad podemos hacerlo desde casa con poco material.

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Para que puedas ejercitar esa parte del cuerpo, conoce los mejores ejercicios de sentadillas que puedes hacer con mancuernas, siendo una gran alternativa para poder activar nuestro cuerpo fácilmente.

¿Cómo fortalecer tus piernas desde casa?

Para los ejercicios de sentadillas que te vamos a explicar, se recomienda el uso de mancuernas pequeñas, elemento que fácilmente podemos adquirir en tiendas deportivas o supermercados. La rutina de casa que debes hacer para fortalecer las piernas es la siguiente:

Sentadilla clásica : La que todos hemos hecho, que consiste en separar los pies a nivel de los hombros y bajar y subir. El peso, manténlo hacia abajo en cada mano.

: La que todos hemos hecho, que consiste en separar los pies a nivel de los hombros y bajar y subir. El peso, manténlo hacia abajo en cada mano. Mancuernas en hombros : Básicamente, es igual que la anterior; lo diferente es que vamos a colocar el peso por arriba de los hombros.

: Básicamente, es igual que la anterior; lo diferente es que vamos a colocar el peso por arriba de los hombros. Búlgara : Solamente coloca un pie sobre una silla o banco, sujeta el peso en cada mano y baja flexionando la pierna delantera; al bajar, no toques el suelo con la rodilla.

: Solamente coloca un pie sobre una silla o banco, sujeta el peso en cada mano y baja flexionando la pierna delantera; al bajar, no toques el suelo con la rodilla. Goblet : Es similar a la sentadilla clásica, pero una pesa la vamos a sujetar con ambas manos.

: Es similar a la sentadilla clásica, pero una pesa la vamos a sujetar con ambas manos. Elevación de mancuernas : Haz el movimiento de la sentadilla clásica, mientras que en cada mano vas a sostener una mancuerna y estirar los brazos a los laterales; al bajar, subimos los brazos a la altura de los hombros.

: Haz el movimiento de la sentadilla clásica, mientras que en cada mano vas a sostener una y estirar los brazos a los laterales; al bajar, subimos los brazos a la altura de los hombros. Sumo: Vas a abrir más las piernas para hacer una sentadilla con tus pesas.

#bodyrecomp #gettoned #gluteworkouts #glutegains ♬ original sound - shaped_bysimone @shaped_bysimone Know your squats 👇 Here’s how these 3 different dumbbell squat variations hit your legs ⬇️ SUMO SQUATS 👉 keep a wide stance, toes pointed outward 👉 this one targets your inner thighs more 👉 keep chest tall, push the knees out as you squat down GLUTE BIASED SQUAT 👉 Keep feet at shoulder-width, slight hip-hinge 👉 push the hips back slightly to allow for a bit of a lean in your upper body 👉 this one shifts more focus to the glutes GOBLET SQUAT 👉 Hold the dumbbell at chest and keep an upright torso 👉 This one is great for beginners and builds core stability 👉 you target more quads here since you have a deep knee bend All of these will hit your whole legs, BUT with slight changes in position you can shift the target more to the muscle you want to build. Which one are you adding to your next leg day? 🔥 #glutegrowth

¿Cuál es la forma correcta de hacer la sentadilla?

Pensaríamos que hacer los ejercicios de sentadillas en casa es lo más fácil del mundo, pero para poder hacerlo correctamente es necesario conocer la técnica correcta. Se recomienda que al hacerlo, hay que mantener una espalda neutra, el pecho elevado y bajando la cadera como si fueras a sentarte.

Es fundamental mantener los talones bien apoyados para no perder el equilibrio y las rodillas alineadas a los pies. Para fortalecer tus piernas se recomienda hacer 3 a 4 series, con un aproximado de 12 repeticiones. Recuerda dejar descansar esa zona 48 horas para que haya una reparación muscular.