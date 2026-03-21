El árbol de flores que puedes tener en el interior de tu casa, no importa que sea pequeña

En el mundo hay un árbol de flores que destaca sobre los demás, ya que lo puedes tener tanto en un jardín grande como en una maceta pequeña en el interior de la casa. Lo anterior, ya que esta especie crece muy lento y tienes el poder de dirigir su tamaño. Estos son los 5 ejemplares que harán ver tu hogar elegante y caro: los puedes poner en cualquier rincón.

La camelia es el árbol que puedes tener en el interior de tu hogar, aunque cabe destacar que se le suele definir como un arbusto. Lo cierto es que es una especie que florece en invierno, cuando las demás descansan, y perdura este proceso desde diciembre hasta la llegada de la primavera. Estas son las 2 plantas que te ayudarán a descansar mejor si las pones en tu cuarto.

La camelia es el árbol que se puede tener en el interior de un hogar.|Pinterest

Las flores de este árbol son una verdadera joya, pues cautivan a todas las personas con sus tonos que van desde el blanco, rojo y por un rosa suave, hasta combinaciones jaspeadas, según un artículo del portal Decoración Trendencias.

Los tipos de cuidados que necesita el árbol floral

La camelia se puede cultivar tanto en un jardín como en una maceta, pero si optas por esta segunda opción, debes tener en cuenta varios factores, a fin de que la especie prospere y te cautive con sus flores. Un detalle clave es el tipo de tierra, ya que requiere sustrato ácido.

Otro de los cuidados que debes tomar en cuenta es que no requiere de mucha luz natural, por lo que es idóneo tenerla en el interior de la casa. Mientras que en cuestión de riego, solo necesita poco de agua para que siempre esté húmeda, ya que el exceso podría apagarla en días.

Cabe mencionar que es esencial podar el árbol cuando lo requiera, ya que es una de las tareas fundamentales para que la especie se desarrolle y florezca.