El material que reemplazará al vidrio y se verá igual de aesthetic en las casas (pero más seguro)

El vidrio se puede utilizar en espejos y, en algunos casos, en opciones más aesthetic para reemplazar las mamparas y las cortinas en el baño. Sin embargo, es muy riesgoso, ya que una persona puede sufrir cortadas al momento de quebrarse. No obstante, en el mercado hay un material que lo desbancará, ya que es más seguro para los hogares.

El policarbonato reemplazará al vidrio en los hogares, ya que resiste altas temperaturas y es considerado uno de los más seguros. Este tipo de material es un termoplástico, que resiste los intensos rayos del Sol, por lo que es muy utilizado para la instalación de techos tanto en patios como en terrazas, según un artículo del portal Satbilit. Estas son las 7 ideas que puedes elegir en lugar del lavabo de tu baño por opciones más aesthetic.

El policarbonato es el material más resistente y seguro que el vidrio.|Pinterest

Los contras del vidrio y los pros del policarbonato

El vidrio es uno de los materiales que más se utiliza en el diseño y la arquitectura moderna, pero tiene varios puntos en contra, por lo que el policarbonato es considerado uno de los mejores. Los contras son los siguientes:



Fragilidad: Se rompe y puede causar daños a las personas

Se rompe y puede causar daños a las personas Pesado: Es un material que es difícil de transportar y de resistir, si es que se quiere instalar en estructuras de aluminio.

Es un material que es difícil de transportar y de resistir, si es que se quiere instalar en estructuras de aluminio. Alto costo: El precio es muy alto en comparación con otros materiales.

Mientras que el principal punto a favor del policarbonato es que resiste las altas temperaturas hasta 250 veces más que el vidrio. Asimismo, protege de los rayos UV a las personas, a fin de evitar que sean propensas a cáncer de piel. Sus otros pros son:

