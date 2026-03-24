El material que reemplazará al vidrio y se verá igual de aesthetic en las casas (pero más seguro)
Este material es de los más utilizados en los últimos años en los hogares, sobre todo en techos para patios o terrazas
El vidrio se puede utilizar en espejos y, en algunos casos, en opciones más aesthetic para reemplazar las mamparas y las cortinas en el baño. Sin embargo, es muy riesgoso, ya que una persona puede sufrir cortadas al momento de quebrarse. No obstante, en el mercado hay un material que lo desbancará, ya que es más seguro para los hogares.
El policarbonato reemplazará al vidrio en los hogares, ya que resiste altas temperaturas y es considerado uno de los más seguros. Este tipo de material es un termoplástico, que resiste los intensos rayos del Sol, por lo que es muy utilizado para la instalación de techos tanto en patios como en terrazas, según un artículo del portal Satbilit. Estas son las 7 ideas que puedes elegir en lugar del lavabo de tu baño por opciones más aesthetic.
Los contras del vidrio y los pros del policarbonato
El vidrio es uno de los materiales que más se utiliza en el diseño y la arquitectura moderna, pero tiene varios puntos en contra, por lo que el policarbonato es considerado uno de los mejores. Los contras son los siguientes:
- Fragilidad: Se rompe y puede causar daños a las personas
- Pesado: Es un material que es difícil de transportar y de resistir, si es que se quiere instalar en estructuras de aluminio.
- Alto costo: El precio es muy alto en comparación con otros materiales.
Mientras que el principal punto a favor del policarbonato es que resiste las altas temperaturas hasta 250 veces más que el vidrio. Asimismo, protege de los rayos UV a las personas, a fin de evitar que sean propensas a cáncer de piel. Sus otros pros son:
- Aísla ruido: Reduce el ruido, sobre todo si cae una tormenta en el techo de policarbonato.
- Amigable con el medio ambiente: El policarbonato es un material que se puede reutilizar.
- Traslúcido: Este material es translúcido, por lo que deja pasar la luz natural, sin necesidad de utilizar focos o lámparas.