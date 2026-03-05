El truco de poner piedra pómez en la maceta de tus plantas: no creerás para qué sirve

La piedra pómez se puede usar en las plantas para aprovechar sus beneficios y ayudarlas a crecer mejor, pero pocos conocen este truco de jardinería. Por eso, aquí te contamos todas las ventajas de utilizarla y, sobre todo, cómo debes colocarla de la manera correcta.

¿Qué beneficios tiene poner piedra pómez en las plantas?

De acuerdo con Gardening Knowhow, esta piedra es en realidad un mineral volcánico que puede aportar grandes beneficios al sustrato. Sus poros ayudan a mejorar el drenaje y la aireación de la tierra, por lo que es una excelente opción si tienes plantas en maceta o un jardín en casa.

Asimismo, contribuye a mantener un pH más equilibrado, favorece la estructura microbiana del suelo y absorbe el exceso de humedad, lo que evita que las raíces se pudran y ayuda a que las plantas se mantengan sanas por más tiempo.

Cómo debes poner la piedra pómez en las plantas de la manera correcta

Si quieres incorporar piedra pómez en tus plantas o en el jardín, es importante usar la proporción adecuada. Especialistas en jardinería recomiendan preparar una mezcla con 25% de piedra pómez, 25% de tierra de jardín, 25% de composta y 25% de arena gruesa. Con esta combinación tendrás un sustrato equilibrado para renovar la tierra de tus macetas.

|Fuente: Canva

El portal SyBotanica también subraya que, si estás cultivando lithops o split rock, la piedra pómez debe representar hasta el 90% de la mezcla, ya que este tipo de plantas se benefician más de un sustrato altamente drenante.

Eso sí, la mejor manera de saber si la piedra pómez le está funcionando bien a tus plantas es observarlas y monitorear su crecimiento para detectar cualquier cambio.

¿A cuáles plantas debes ponerles piedra pómez?

Si en tu casa tienes las siguientes plantas, la recomendación es considerar el uso de piedra pómez: