Adiós a las ventanas: el material que deja entrar la luz y evita miradas indiscretas en casa

Las ventanas quedaron en el olvido en este 2026, pues hay opciones que harán ver más elegante tu casa o con mejor entrada de luz, como lo es esta alternativa, la cual tuvo un gran auge años atrás, pero vino un declive a finales de los 90 y principios de los 2000. Lo mejor de todo es que evita miradas indiscretas en el hogar, donde puedes instalar estos 5 tapetes que transformarán tu comedor sin gastar en una remodelación.

De acuerdo con un artículo del portal AD Magazine, el pavés es el material que reemplaza las ventanas en este año, pues vuelve con mayor fuerza que en los años 70 y 80, cuando dominó el baño. No obstante, 40 años después, se puede implementar en diferentes zonas de la casa, donde puedes aprovechar el espacio que hay entre la pared y el refrigerador.

Si bien el pavés no es de los diseños más estéticos para el diseño de un hogar, sí cumple con varias necesidades, como la filtración de la luz sin perder la intimidad de la familia, delimitar espacios sin cerrarlos y hacer que la casa se vea más grande, pese a que los metros sean limitados. Asimismo, su mantenimiento es fácil y se puede integrar a proyectos contemporáneos.

El pavés es el el material que deja entrar la luz y evita miradas indiscretas en casa.|Pinterest

Puntos a tomar en cuenta para elegir el pavés

La elección del acabado del pavés debe partir del nivel de privacidad que necesita cada habitación. Un bloque muy texturizado o satinado puede difuminar más las imágenes, mientras que uno con mayor transparencia permitirá una entrada de luz más directa.

Otro punto importante es el comportamiento térmico y acústico. Los bloques de vidrio cuentan con una cámara interior de aire que puede contribuir al aislamiento frente a temperatura y sonido, según un artículo de El Universal.

Cabe destacar que, además de los bloques transparentes o blancos, existen opciones de colores, texturas y patrones que pueden formar composiciones geométricas. Con ello, el pavés no solo servirá para tener mayor privacidad en la casa, pues también puede ser un elemento decorativo.