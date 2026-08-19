Este es el significado del proverbio: “Ningún río llega al mar sin antes hacer las paces con cada piedra”

A través del tiempo se van transmitiendo de generación en generación algunas frases y proverbios que nos dejan una enseñanza interesante. En este caso nos vamos a centrar en un proverbio que dice "Ningún río llega al mar sin antes hacer las paces con cada piedra”.

En esta oportunidad podemos llevar experiencias humanas a la naturaleza para reflexionar sobre aquello que interpone en los caminos. Así es que se plantea la metáfora de hacer las paces con cada piedra.

¿Qué quiere decir este proverbio?

Lo primero que debemos entender de acuerdo con el proverbio, es que ningún camino importante se encuentra libre de dificultades. Así es que las piedras representan los problemas, las pérdidas, los errores, las esperas o aquellas circunstancias que aparecen sin haber sido elegidas.

Aquí lo importante es que no se debe enfrentar a todos esos obstáculos de la misma manera. Así es que el río no necesita ir destruyendo cada roca que va encontrando ya que puede cambiar de dirección, pasa alrededor de ella y continúa su camino. Esa es la principal enseñanza que deja el refrán, el poder aceptar que determinadas dificultades forman parte del recorrido puede ser más útil que dedicar toda la energía a combatirlas.

Este proverbio es muy fuerte.|Pexels

Por otro lado, también se puede tener en cuenta que la constancia puede transformar aquello que parece resistente. Ya en textos antiguos aparece la observación de que el agua, mediante su acción repetida, puede desgastar las piedras.

También nos encontramos con el hacer las paces que no significa aceptar un obstáculo y resignarse ante él. Así es que una persona puede modificar sus decisiones, buscar ayuda, cambiar de estrategia o abandonar un camino que ya no le conviene. Pero no siempre puede controlar el comportamiento de otras personas, el paso del tiempo, determinados acontecimientos del pasado o las circunstancias externas.

Ante esto es que “hacer las paces” es disminuir la lucha contra lo que no puede modificarse de manera inmediata. Esto no significa dejar de actuar, sino actuar desde una posición más realista.