Evita la deshidratación de la piel grasa con el uso de cremas hidratantes

Con las altas temperaturas es muy común que las personas opten por dejar de lado la crema facial. Lo que ocurre es que se elige productos que terminan con efecto pegado al cutis que no son para nada favorecedores.

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Debido al aumento de la sudoración, aparece más brillo y el rostro se nota húmedo. Sin embargo, la piel grasa se deshidrata y se le altera la barrera de protección. Es por esto que no debes dejar de lado el paso de la hidratación porque te estás perjudicando.

Un estudio manifestó que el calor aumentaba al mismo tiempo la hidratación superficial, la secreción de sebo, el brillo y la pérdida transepidérmica de agua. La piel puede parecer húmeda mientras pierde agua hacia el exterior; el brillo, por tanto, no permite saber si está bien hidratada.

¿Cuál es la importancia del uso de cremas hidratantes?

Debes tener en cuenta que la piel no ‘respira’ a través de los poros en el sentido en el que solemos utilizar esta expresión. Al aplicar una función hidratante no estás tapando la piel, sino que contribuyes a que el agua se mantenga y no se pierda hacia el exterior.

Lo importante es poder elegir bien el producto ya que no puedes usar la misma crema en invierno que en verano. El desconocer esto te lleva a que dejes de lado la hidratación que es realmente importante.

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Una de las mejores opciones es optar por una emulsión fluida que suelen estar bien formulados y contienen humectantes y activos reparadores. Los principales ingredientes que se utilizan son glicerina, ácido hialurónico, el pantenol y la urea en concentraciones cosméticas adecuadas, que ayudan a captar y conservar agua en la capa superficial.

Por otro lado, también se utiliza la niacinamida por su acción sobre la función barrera y el equilibrio cutáneo. Cuando existe sequedad, sensibilidad o una elevada exposición ambiental, recomiendan buscar ceramidas, colesterol, ácidos grasos o beta-glucanos.

De esta manera no debes dejar este paso de lado, sino que se tiene que elegir el producto adecuado para mantener la hidratación y el cuidado de la piel.