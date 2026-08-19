Cómo hacer un pastel de Peppa Pig: 3 ideas fáciles para una fiesta infantil

El pastel es una de las preparaciones gastronómicas más populares de todas y que se puede realizar en todo tipo de eventos y reuniones, aunque la más conocida es en la fiesta de cumpleaños, en el cual, junto a la piñata no puede faltar. Se puede elaborar con todo tipo de ingredientes y tamaños y cuya decoración dependerá del agasajado, por lo que en esta ocasión te compartiremos tres ideas para que lo decores bajo la modalidad de ‘Peppa Pig’ y que les encantará a todos.

Ventaneando | Programa completo 19 de agosto de 2026

Hay quienes piensan que para hacer un rico pastel de cumpleaños hace falta ser un experto en manualidades o en repostería, y esto no es así, teniendo en cuenta que con un poco de creatividad, de paciencia y de imaginación, obtendremos grandes resultados, sin la necesidad de acudir a especialistas y que saldrán muy rucos. Además, le podremos dar nuestra propia impronta e incluso jugar con los sabores e ingredientes.

Tal como lo mencionábamos, el pastel no puede faltar en ninguna fiesta infantil y tiene la particularidad que estarán decorados bajo alguna temática que elijan los más pequeños y que puede ser de algún superhéroe, personaje de videojuego o de dibujo animado. Uno de los más populares es Peppa Pig, y que se ha ganado el cariño de los más pequeños y en donde podrás hacer un rico pastel.

Cómo decorar el pastel de Peppa Pig

A la hora de realizar el pastel de Peppa Pig, hay que tener en cuenta diversos aspectos antes de ponernos manosa la obra, como el tamaño que vamos a hacer el pastel, la decoración que vamos a usar, la forma del mismo y la altura. Una vez que tengamos decidido todo, será momento de ponerse manos a la obra y seguir los pasos.

3 ideas para decorar el pastel de Peppa Pig

Pastel de Peppa Pig circular con una capa rosa y la decoración en el centro

Pastel de dos pisos de Peppa Pig con una cobertura verde simulando césped, el nombre en la base y los personajes arriba

Pastel de Peppa Pig de dos pisos con una mezcla de blanco y rosa y el personaje por encima