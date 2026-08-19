Ni lavanda ni menta... así puedes aromatizar tu casa en tiempos de calor

La temporada de calor tiene múltiples complicaciones en casa. Aunque en general la limpieza debe ser pulcra todo el año, aquí es vital la constancia en el aseo y organización de las cosas dentro del hogar. Cuando el calor de verano se adueña del ambiente, los olores en ocasiones se convierten en situaciones sumamente desagradables. Por ello, he aquí una propuesta para aprovechar el romero y los cítricos de manera bastante natural y así aromatizar cada rincón de tu vivienda.

¿Por qué el romero y los cítricos pueden aromatizar tu casa de manera efectiva?

Como se comentó desde el principio, los aromas se vuelven muy intensos en la casa cuando el calor es lo que reina. Por eso, logrando una correcta ventilación y siendo bastante limpios, faltaría solamente un complemento que de manera natural ayude a aromatizar tus espacios. Por eso se propone el romero y los cítricos, ya sea con limón o naranja.

Y es que parte de la clave al momento de preparar tus propias fragancias, radica en lo sencillo que resulta hacerlas. En ese sentido, el romero y las frutas no son solamente sencillas de conseguir, sino que aportan la frescura necesaria al momento de pensar en combatir el hostigante calor de un verano intenso.

Ante eso, a continuación se platica cómo realizar tu propia fragancia natural, esperando que tu hogar respire aliviado de los ataques del calor.

¿Cómo aromatizar tu casa con romero y cítricos?

Ingredientes

Una taza de agua

Una ramita de romero fresco

Una cáscara de limón o naranja

Una cucharadita de alcohol, vodka o alcohol doméstico

Un frasco con atomizador

Preparación

El primer paso es colocar el agua en una olla, mientras también viertes el romero fresco y la cáscara del cítrico de tu elección

Posteriormente permitirás que el agua hierva cerca de 10 minutos a fuego lento, esto con la intención de que los productos liberen sus esencias

Apagarás la olla, dejarás que enfríe y colarás la preparación

Allí es donde le pondrás la cucharadita de alcohol (ya con tu producto frío), lo cual permitirá que la esencia dure más tiempo

Al final, podrás aromatizar tu casa con el atomizador, el cual debes sacudir muy bien siempre que lo vayas a utilizar