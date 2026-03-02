Elimina la humedad de tu baño incorporando esta planta como elemento decorativo

Si de plantas hablamos, hay una que es muy conocida y muy utilizada en el mundo de la botánica porque es una suculenta que se ha convertido en una aliada perfecta para las quemaduras o el cuidado de la piel. Sin embargo, su versatilidad va mucho más allá del botiquín.

Se trata de una planta perenne que ha demostrado ser una de las mejores "aspiradoras" biológicas de humedad, especialmente en espacios cerrados y con poca ventilación como son los cuartos de baño.

¿Qué planta ayuda a eliminar la humedad del baño?

La planta que se posiciona como la mejor opción para hacerle frente a la humedad del baño es nada más y nada menos que de la Aloe Vera. Se trata de una planta que funciona como escudo biológico contra los hongos.

#SinCulpaPorFavor • #AloeVera #AloeVeraPlant #AloeVeraGel ♬ sonido original - Sin Culpa, por favor @sinculpaporfavor 🧊ALOE VERA 🍵 ¿Cómo usarlo? Una de esas maravillas de la naturaleza que sirve para “casi todo” peroooo hay algo importante que hacer antes de usarla, quitarle la aloína ya que tiene efectos adversos para nosotros tanto en la piel como a nivel interno 😅 _______________________________________________ 🔻Necesitas: • Hoja de penca sábila • Agua 🔻Que hacer: 💦 Lava la hoja de penca sábila muy bien 1️⃣ Corta la base de la hoja e introdúcela en un recipiente con agua para que salga la aloína 2️⃣ Cambia el agua cada 3-4 horas, verás como va cambiando de color 3️⃣ Lista para pelar y cortar, observa el video 📌 Un TIP para que sea más fácil de sacarla es hacer unas líneas con un cuchillo y luego pasar una cuchara 🥄 4️⃣ Córtalo como prefieras, guárdalo en un recipiente de vidrio en la nevera 🥤 Te comparto dos opciones en el video, ¿Lo usas? ¿Tú para qué lo usas? 💚 Te comparto algunas propiedades: • Hidratantes y cicatrizantes • Antisépticas y antimicrobianas • Alivio de irritaciones y quemaduras solares • Antiinflamatorias • Mejora la digestión • Estimulación del sistema inmunológico • Cuidado del pelo Estos beneficios hacen que el aloe vera sea una planta versátil tanto para el uso tópico como para el consumo interno, siempre y cuando se utilice adecuadamente y se elimine la aloína. _______________________________________________ #TipsSinCulpaPorFavor

El principal desafío de cualquier baño es la condensación que se genera tras cada ducha. Este exceso de agua en el ambiente es el caldo de cultivo ideal para el moho y es aquí donde la Aloe Vera entra en acción ayudando a reducir la carga de vapor ya que sus hojas carnosas funcionan como un filtro higroscópico, atrapando las microgotas de agua que flotan en el aire para su propio sustento.

¿Cómo erradicar la humedad con Aloe Vera?

Si colocas una planta de Aloe Vera en tu baño verás cómo esta no solo decora este espacio personal de la casa, sino que también disfrutarás de las propiedades que dificultan la aparición de esas odiadas manchas negras en los techos y las juntas de los azulejos.

Lo mejor de todo es que esta suculenta es muy fácil de cuidar, pero para que cumpla su función deshumidificadora con éxito necesita ciertas condiciones como una iluminación abundante y una temperatura en rangos que van de los 15°C a los 27°C.

Por último, es importante recordar que al ser una planta que "bebe" del ambiente, sus necesidades de agua manual son mínimas. Basta con humedecer su sustrato cada 10 o 15 días, verificando siempre que la tierra no esté encharcada, ya que el exceso de riego es su único enemigo real.