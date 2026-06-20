¿Cuántos mandiles negros lleva Luis HOY 20 de junio en MasterChef 24/7 y por qué dice que lo sabotearon?

Luis ya no pudo más este Viernes de Salvación en MasterChef 24/7 : se esforzó, hizo malabares con los ingredientes y el tiempo y a los Jueces les gustó su platillo, pero eso no evitó que lograra evitar la zona de riesgo: una vez más, el creador de Notibola tiene el temido mandil negro y esto disparó las búsquedas de cuántos lleva ya que el mismo cocinero dijo que la "cuerda floja" siempre aparezca en él.

¿Cuántos mandiles negros lleva Luis en MasterChef 24/7?

Luego de los retos del Viernes de Salvación de MasterChef 24/7 disputados este 19 de junio del 2026, Luis se puso su SEXTO MANDIL negro de la temporada, una cifra que deprimió mucho al cocinero ya que desde el inicio del reality no ha podido deshacerse de esa carga.

Luis arrancó la competencia de MasterChef 24/7 con mucho carisma y energía que de inmediato conquistaron a los televidentes; sin embargo, con el paso del tiempo sus actitudes comenzaron a volverse hostiles, sobre todo con Antrax y Pablo: primero se trató de comentarios llenos de ironía y bromas, pero pronto el asunto escaló a algo más allá.

Las cosas estallaron justo cuando Luis le presentó su último platillo a los Jueces en la gala del viernes: en medio del estrés y la desesperación, el cocinero acusó frontalmente a sus compañeros de intentar sabotearlo quitándole ingredientes; además de eso, Diego le impidió ser salvado por el público al tomar una inesperada decisión, por lo que en esta ocasión no podrás votar por él.

"Ninguno de ustedes saber ser compañero como dice, por ahí escuché decir que yo soy la villana de esta temporada (…) me la hicieron, vilmente fui saqueada, fui saboteada, humillada y en cierta forma ultrajada, pero no contaban con mi astucia de que yo dejé carne en el horno, Chef", dijo Luis al presentar un platillo de carne en adobo.

A decir de Luis, sus compañeros hicieron triquiñuelas para dejarle el adobo muy picante y debió rebajarlo con azúcar y chocolate. El adobo, la cocción de la carne y el emplatado gustaron, pero ni eso salvó al cocinero de portar el mandil negro por sexta ocasión.

"Ya estoy cansado, les juro que le echo todas las ganas, trato de poner atención, trato de dar lo mejor de mí... no sé qué pasa", se lamentó Luis en medio de las lágrimas antes de dormir.

Este hecho desató una ola de reacciones encontradas entre los internautas: mientras que algunos fans lo apoyaron, otros opinaron que el cocinero se empeña en hacerse la víctima en lugar de aplicarse en sus platillos... ¿qué pasará?

¿Quién es la conductora y los jueces de MasterChef 24/7?

Al igual que en otras ediciones, el equipo de jueces está compuesto por Poncho Cadena, Zahie Téllez y Adrián Herrera; por otro lado, la conducción conservó a Claudia Lizaldi como presentadora estelar de MasterChef México 24/7 2026.

¿Dónde ver el 24/7 de MasterChef México 2026?