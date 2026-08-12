Las manchas de sudor en la ropa blanca pueden aparecer con facilidad, especialmente en zonas como las axilas, y con el tiempo adquirir un tono amarillento difícil de eliminar. Aunque existen productos específicos para tratarlas, también existen trucos caseros que utilizan ingredientes que muchas personas ya tienen en casa.

Uno de ellos consiste en utilizar aspirinas para tratar las marcas y ayudar a recuperar el aspecto de las prendas. Este método se ha popularizado como una alternativa sencilla para quienes buscan eliminar este tipo de manchas sin recurrir inmediatamente a productos especializados.

¿Cómo eliminar manchas de sudor en ropa blanca con aspirinas?

Para poner en práctica este truco necesitarás tres o cuatro aspirinas sin recubrimiento, una taza de agua caliente, un recipiente pequeño y un cepillo de dientes viejo o uno específico para ropa. Estos elementos permitirán preparar una mezcla y trabajar directamente sobre las zonas afectadas.

Primero, coloca las aspirinas en el recipiente y agregar el agua caliente hasta conseguir un preparación líquida. No es necesario que las tabletas se disuelvan por completo, por lo que algunos pequeños grumos pueden permanecer en la mezcla.

Con la ayuda de los dedos o una cuchara, distribuye la preparación directamente sobre las áreas que deseas tratar. Procura cubrir toda la superficie y presta especial atención a los bordes para que el producto actúe de manera uniforme.

Deja reposar la mezcla durante al menos dos horas antas de continuar con el procedimiento. Cuando las marcas sean antiguas o tengan una tonalidad amarilla más intensa, puedes dejarla actuar durante toda la noche.

Después, utiliza el cepillo para frotar suavemente la zona con movimientos circulares. Evita frotar con demasiada fuerza para no deteriorar las fibras de la tela.

Por último, lleva la prenda a la lavadora y realiza el lavado habitual con tu detergente. Para obtener mejores resultados, el agua tibia puede ser una alternativa adecuada durante este proceso.