El suero sin azúcar puede prepararse en casa de manera sencilla y con ingredientes fáciles de conseguir. Esta alternativa puede resultar práctica para quienes buscan una bebida de hidratación sin añadir azúcar a la preparación.

Prepararlo correctamente es importante para mantener las proporciones adecuadas de cada ingrediente. A continuación, te explicamos qué necesitas y cuáles son los pasos para elaborar esta bebida en casa.

¿Cómo preparar un suero casero sin azúcar de forma sencilla?

Para preparar esta bebida necesitas un libro de agua potable, una cucharada de sal de mesa y media cucharada de bicarbonato de sodio. De manera opcional, puedes incorporar el jugo de medio limón para mejorar el sabor de la preparación.

Si utilizas agua de la llave, primero debes hervirla durante cinco minutos y dejarla enfriar completamente. También puede utilizar el agua embotellada directamente, siempre que sea potable y adecuada para el consumo.

Una vez que tengas el agua lista, vértela en un recipiente limpio y agrega las cantidades indicadas de sal y bicarbonato. Es importante respetar las medidas, ya que modificar las proporciones puede alterar la preparación.

Después, revuelve bien hasta conseguir que todos los ingredientes se disuelvan por completo y no queden restos en el fondo. La mezcla debe quedar trasparente y, si deseas, puedes añadir el jugo de limón para darle un sabor más agradable.

Para conservarla, coloca el suero en un recipiente limpio y con tapa dentro del refrigerador. La preparación debe desecharse después de 24 horas, aunque presente buen aspecto, y prepararse nuevamente si todavía es necesaria.

Si se consume, lo recomendable es hacerlo en sorbos pequeños y frecuentes, especialmente cuando existe náusea o vómito. Ante signos de deshidratación importante, fiebre alta, confusión o una disminución considerable de orina es necesario buscar atención médica.