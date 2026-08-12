AL MOMENTO: Abren votaciones en MasterChef 24/7 para que elijas al tercer Capitán de la Batalla por Equipos HOY

Estamos en la semana 13 de MasterChef 24/7 a pocos días de la Gran Final, por lo que el día de mañana viviremos una de las últimas Batallas por Equipos y como hoy se definirán los primeros dos Capitanes, se han abierto votaciones para que tú elijas al tercero, en lo que podría significar el pase a la última Gala de la cocina más popular de México.

Te puede interesar: “Incomible tu plato": La Chef Zahie explota contra Antrax al entregar un platillo crudo en MasterChef 24/7

Dentro de MasterChef 24/7 tú eres quien decide el futuro de cada Cocinero, por lo que podrás definir al tercer Capitán de la semana para la Batalla por Equipos, que en caso de ganar, le hará subir al Balcón de la Salvación y sí, tendrá el beneficio de poder elegir a qué participante sube también.

¿Cómo votar en MasterChef 24/7 para elegir al tercer Capitán de la Batalla por Equipos?

Esta noche el futuro de un Cocinero está en tus manos, pues al elegirlo le das grandes posibilidades de subir al Balcón de la Salvación y así llegar a la Gran Final, siendo el trabajo de toda una temporada.



Puedes votar de diferentes manera, ya que puedes escanear el código QR que aparece en pantalla una vez que nuestra querida Claudia Lizaldi anunció que han abierto las votaciones.

una vez que nuestra querida Claudia Lizaldi anunció que han abierto las votaciones. También puedes hacerlo entrando en nuestro sitio web oficial de TV Azteca , donde en seguida darás con la sección de MasterChef 24/7 . Una vez que hayas dado clic en este apartado, aparecerá el espacio de “VOTA”, donde se te aparecerá un menú con los Cocineros y Cocineras elegibles para hacer Capitán.

, donde en seguida darás con la sección de . Una vez que hayas dado clic en este apartado, aparecerá el espacio de “VOTA”, donde se te aparecerá un menú con los Cocineros y Cocineras elegibles para hacer Capitán. También podrás acceder a las votaciones de MasterChef 24/7 a través de la aplicación de TV Azteca En Vivo, la cual está disponible para celulares con sistema iOS y Android gratis.

¿Cómo puedo tener votos extra en MasterChef 24/7?

En este programa hasta un voto podría hacer la diferencia, por ello es importante que uses tus 10 votos y tras hacerlo, puedes conseguir 10 votos EXTRA de manera sencilla, así que no lo pienses dos veces.

