¡Delicioso y tradicional! ¿Cómo preparar un omelet clásico digno de MasterChef 24/7? Aquí está la receta para hacerlo paso a paso

Tal y como quedó comprobado en la pasada gala de eliminación de MasterChef 24/7, el huevo parece una proteína simple de dominar; sin embargo, no lo es y para muestra están los platillos que Ixdit y Carmen presentaron en uno de los retos del 9 de agosto, por lo que te invitamos a conocer la receta para hacer un omelet clásico, pero digno de ser presentado en la cocina más poderosa de México.

MasterChef 24/7 | El reto del huevo pone a prueba a los cocineros en la lucha por subir al balcón

La receta COMPLETA para hacer un omelet clásico

Ingredientes:

• 3 huevos

• 30 g de queso manchego o mozzarella rallado

• Relleno al gusto (champiñones, espinacas o jamón)

• 1 cucharada de mantequilla

• Sal y pimienta al gusto

Preparación:

1) Bate los huevos en un tazón con una pizca de sal y pimienta hasta obtener una mezcla homogénea

2) Calienta una sartén a fuego medio y agrega la mantequilla

3) Vierte los huevos batidos y mueve suavemente la sartén para distribuir la mezcla de manera uniforme

4) Cuando la superficie aún esté ligeramente húmeda, agrega el relleno y el queso sobre una mitad del omelet

5) Dobla la otra mitad sobre el relleno

6) Cocina durante 1 minuto más o hasta que el queso se derrita

7) Sirve inmediatamente

En dado caso que también tengas interés por conocer la receta para preparar unos exquisitos bizcochos de vainilla, la puedes encontrar en el siguiente enlace.

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

Hoy es martes de beneficios y castigos y se definirán a los capitanes de la semana, los cuales estarán al frente de la próxima batalla por equipos de este miércoles; la transmisión comenzará en punto de las 08:30 PM por la señal de Azteca UNO.

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