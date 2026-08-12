Los emplatados para niños trajeron “nuevos” jueces a la gala de beneficios y castigos de MasterChef 24/7

Con la gran final de MasterChef 24/7 cada vez más cerca, los mejores cocineros del reality show lo están dando todo para evitar el siguiente domingo de eliminación y es que la gala de beneficios y castigos cambiará el rumbo de la competencia en esta semana, la cual contó con la presencia de los paladares más exigentes de México de una manera muy singular. ¿Qué fue lo que pasó? Te invitamos a descubrirlo a continuación.

La gala de beneficios y castigos arrancó con el sabotaje impuesto por Daniela, como ganadora del reto express de este día, a Claudia y Lancer, quienes tuvieron que cocinar usando máscaras de cuervo, al igual que Antrax por ser el actual portador del Pin Negro.

Posteriormente, Claudia Lizaldi le dio la palabra a los paladares más exigentes de México, quienes estuvieron presentes en forma de títeres, los cuales captaron a la perfección las distintas personalidades de Zahie Téllez, Adrián Herrera y Poncho Cadena.

Los "Chefs" procedieron a compartir los pormenores del reto, el cual consistía en realizar una propuesta que tuviera una proteína, una guarnición y salsa; sin embargo, tendrían que estar en un emplatado que convenciera a cualquier niño o niña de comer el platillo.

Cabe señalar que los cocineros con el peor desempeño de la noche tendrán que cumplir con el castigo de la gala, sanción a la que se unirá Antrax por ser el portador del Pin Negro.

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

Mañana tendrá lugar la esperada batalla por equipos y la transmisión comenzará en punto de las 08:30 PM por la señal de Azteca UNO.

Desde este momento, puedes votar por tu cocinero favorito en el siguiente enlace para que se convierta en uno de los capitanes.

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