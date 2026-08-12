Alejandro Gou revela cómo lucirá Danna en ‘Mentiras All Stars’: “Amiga, bienvenida a serás una GRAN Yuri”

La artista mexicana Danna no solo se encuentra enfocada y triunfando como cantante sino que ahora ha demostrado que está más que lista para ponerse en la piel de Yuri y llevar su propio estilo al escenario de “Mentiras Alls Stars”, pues a través de redes sociales ya se mostró un vistazo de cómo lucirá la actriz.

A través de Facebook el productor Alejandro Gou sorprendió este 11 de agosto al público al compartir una fotografía junto con la intérprete de “Oye Pablo” en la que finalmente dejó ver la personificación final de Yuri a cargo de Danna.

La imágen rápidamente llamó la atención pues muestra a Danna ya caracterizada como Yuri uno de los personajes centrales de Mentiras donde destaca su estilo con un blazer grande en tono azul, un body y guantes negros de vinipiel, así como una melena corta, oscura con flequillo y un inmenso crepe.

Asimismo, en la publicación el productor acompañó la imagen con un mensaje de bienvenida para la artista: “Amiga, bienvenida a serás una GRAN Yuri”, dejando claro el entusiasmo por tenerla dentro de esta edición especial.

¿Por qué la participación de Danna es una de las más comentadas en Mentiras All Stars?

La nueva edición de Mentiras All Stars que fue anunciada recientemente por el productor Alejandro Gou destaca con la participación de Danna la cual se ha convertido en una de las grandes novedades, ya que compartirá el escenario junto con Belinda y Mariana Treviño, quienes forman parte de esta versión musical.

Danna llegará como invitada especial para interpretar a Yuri, sumándose al universo de personajes inspirado en los grandes éxitos del pop en español de los años 80. Además, la producción adelantó que la artista interpretará un tema inédito dentro del espectáculo.

Revelan el elenco estelar de Mentiras All Stars con Belinda, Danna y Mariana Treviño

¿Cuándo y dónde se presentará ‘Mentiras All Stars’?

La obra musical “Mentiras All Stars” tendrá tres funciones especiales en México durante septiembre y octubre de este año, en ella se encontrará Danna interpretando a Yuri, Belinda dará vida a Daniela mientras que Mariana Treviño de encargara de darle voz Lupita, una combinación que convierte esta edición en uno de los encuentros más esperados.