Poner té verde en la Calathea: para qué sirve y por qué es el secreto de los viveros

En los viveros, los expertos en plantas tienen algunos trucos para mantener sus ejemplares saludables y llenos de vida. Uno de ellos consiste en poner té verde en la planta Calathea, ya que puede utilizarse como un fertilizante orgánico suave y aportar nutrientes al sustrato.

Este es uno de los métodos que se utilizan para favorecer el crecimiento de plantas con hojas grandes y verdes. La Calathea, además, es una planta de interior sensible a los fertilizantes, por lo que este tipo de alternativa puede resultar interesante para quienes buscan opciones más suaves, según el experto Edward Fields.

¿Cómo se usa el té verde en las plantas?

Utilizar té verde en las plantas es sencillo. De acuerdo con expertos en jardinería de Senbirdtea, puedes aprovechar las hojas de té que quedan después de preparar una infusión, siempre que no contengan azúcar, leche u otros ingredientes.

Algunas formas de utilizarlas son:

Usarlas como mantillo: coloca una pequeña cantidad de hojas de té usadas sobre la superficie del sustrato para aprovechar su materia orgánica.

coloca una pequeña cantidad de hojas de té usadas sobre la superficie del sustrato para aprovechar su materia orgánica. Agregar las hojas a la composta: pueden incorporarse a la composta junto con otros residuos orgánicos.

pueden incorporarse a la composta junto con otros residuos orgánicos. Preparar un té de composta líquido: las hojas pueden utilizarse para preparar una mezcla líquida que después se aplica al sustrato como una forma de aportar materia orgánica.

En el caso de la Calathea, es importante evitar excederse. El té verde no debe sustituir por completo un fertilizante formulado para plantas, especialmente cuando la planta presenta necesidades nutricionales específicas.

¿Cuáles son los beneficios de poner té verde a las plantas?

Los beneficios de utilizar té verde en las plantas están relacionados principalmente con el aporte de materia orgánica y algunos nutrientes presentes en las hojas. Por ello, puede complementar los cuidados habituales de ejemplares como la Calathea.

La Calathea es una de las plantas más bonitas para poner en el interior del hogar.|(ESPECIAL/CANVA)

Las hojas de té contienen nitrógeno, fósforo y potasio, elementos que participan en la nutrición de las plantas. Sin embargo, la cantidad disponible para la planta puede variar y no significa que el té verde por sí solo sea suficiente para cubrir todas sus necesidades.

Por eso, si quieres mantener una Calathea saludable, con hojas grandes y verdes, lo más importante es combinar cualquier aporte orgánico con los cuidados básicos de la especie, como una ubicación adecuada, riego controlado y un sustrato que permita un buen drenaje.

Así, el té verde puede convertirse en un complemento dentro de la rutina de cuidado, pero no en el único alimento de la planta.