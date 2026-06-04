En qué lugar de la casa poner el lirio de paz para que crezca hermoso

El lirio de la paz es una de las plantas de interior más populares gracias a su elegante follaje verde y sus delicadas flores blancas. Además de aportar un toque decorativo a cualquier espacio , es una especie relativamente fácil de cuidar siempre que se coloque en el lugar adecuado dentro del hogar.

De acuerdo con Decoración Trendencias, la ubicación influye directamente en el crecimiento y la floración del espatifilo, ya que necesita condiciones específicas de luz y humedad para mantenerse saludable durante gran parte del año . Elegir el sitio correcto ayuda a que la planta desarrolle hojas más vigorosas y produzca nuevas flores. Además, reduce el riesgo de problemas como hojas amarillas o crecimiento lento. Por ello, es importante conocer qué espacios de la casa ofrecen el ambiente ideal para esta especie.

Este es el mejor lugar para poner el Lirio de la Paz

Aunque muchas personas creen que cualquier rincón interior es suficiente, la realidad es que algunos lugares pueden potenciar su desarrollo, mientras que otros podrían afectar su apariencia y vitalidad con el paso del tiempo.

Así es la flor del lirio de la paz.|(ESPECIAL/CANVA)

Según The Old Farmer's Almanac, los lirios de paz prosperan mejor en ambientes cálidos con luz indirecta brillante y niveles moderados de humedad, condiciones que imitan el entorno tropical del que son originarios. Conocer estos requisitos puede marcar la diferencia entre una planta que apenas sobrevive y una que luce hermosa durante todo el año.

Además de colocarlo en un lugar con luz indirecta brillante, el lirio de la paz necesita ciertos cuidados básicos para mantenerse saludable y favorecer su floración durante gran parte del año. Aunque es una planta resistente y fácil de mantener, algunos factores pueden marcar la diferencia en su desarrollo.

Cuáles son los cuidados del lirio de la paz

De acuerdo con AD Magazine, el espatifilo no tolera el sol directo, ya que la exposición prolongada puede quemar sus hojas y hacer que pierdan su característico color verde. Por ello, se recomienda mantenerlo en interiores o en espacios donde reciba luz filtrada.

Otro aspecto fundamental es el riego. La planta debe regarse únicamente cuando la capa superior del sustrato se encuentre seca, evitando en todo momento los encharcamientos que podrían provocar la pudrición de las raíces. También es recomendable utilizar macetas con buen drenaje para evitar la acumulación de humedad.

La fertilización también puede ayudar a estimular su crecimiento. Según la publicación, un abono soluble en agua aplicado cada cuatro o seis semanas puede aportar los nutrientes necesarios para fortalecer la planta y favorecer la aparición de nuevas flores.

Asimismo, es importante vigilar la presencia de plagas como araña roja, pulgones o ácaros. Mantener niveles adecuados de humedad y revisar periódicamente las hojas y tallos puede ayudar a prevenir infestaciones y conservar el lirio de la paz en óptimas condiciones.