Enchinarte las pestañas en casa: el truco de expertos para que se vean bonitas sin usar rímel

Enchinar las pestañas en casa es posible y mucho más fácil de lo que crees. Puedes hacerlo con el truco que los expertos usan en situaciones de urgencia o incluso sin usar rímel. Se ven bonitas, naturales y aesthetic .

Las pestañas pueden transformar la mirada de una persona al instante, sin necesidad de pasar horas en el salón de belleza. Por eso, según Vogue, toda mujer debe conocer el truco para enchinarlas rápido con productos básicos que seguramente tienes en casa: la vaselina.

De acuerdo con especialistas en cosméticos y belleza, necesitas un cepillo de pestañas limpio. Luego, solo debes colocar la vaselina en el cepillo y usarlo como si fuera un rímel: verás de inmediato cómo lucen más oscuras y grandes.

Así de fácil puedes tener unas pestañas voluminosas, más bellas y perfectas para tu evento importante.

¿Por qué la vaselina funciona en las pestañas?

La vaselina actua en el vello de las pestañas con beneficios como la fijación ligera, hidratación y da un efecto de brillo; sin embargo, debes de tener preoacución a la hora de usar el producto pues en exceso puede provocar que entre al ojo.

Enchinarte las pestañas tiene beneficios como rejuvenecer el rostro.|(ESPECIAL/CANVA)

¿Qué otros trucos hay para enchinar las pestañas sin rímel?

Si no tienes vaselina ni rímel, puedes enchinar tus pestañas con cuchara, con los dedos, con la secadora (con mucha precaución) y con un gel transparente que tengas a la mano.

Cómo enchinar las pestañas con cuchara: Usa una cuchara de té limpia y ligeramente tibia. Colócala sobre el párpado, alineando la curva con la forma del ojo. Luego, presiona suavemente las pestañas contra la cuchara y dales forma con la superficie del metal.

¿Cuáles son los beneficios de enchinar las pestañas?

Echinar las pestañas tiene beneficios que van más allá de solo verse bien. Según Vogue y Glamour lograrás una mirada más impactante, más abierta, así como desvanecer los rastros del cansancio.

También rejuvenece el rostro debido a que hace que los ojos estén más abiertos y despiertos, al mismo tiempo que te ayudará a usar menos maquillaje y darle protagonismo a la mirada sobre otros detalles del rostro.