Qué hacer con los restos de café que te sobran: la idea para reutilizarlo en el hogar

El café es una de las bebidas más consumidas a nivel mundial y que se caracteriza por aportar una gran cantidad de beneficios al organismo. Tiene la particularidad de consumirse de varias maneras y por lo general, suelen quedar algunos restos cuando preparamos y lo que muchas personas hacen es deshacerse de esto. Pero, lo que seguro no sabías es que estás cometiendo un grave error, teniendo en cuenta que lo podrás reutilizar para el hogar y conocer todo lo bueno que aporta.

Tal como mencionábamos anteriormente, el café como infusión es conocido por su gran cantidad de beneficios que aportan el organismo, y por ser quizás, la más consumida a nivel mundial y que no puede faltar en ninguna reunión de trabajo, con amigos o familiares. A quienes preparan café les debe pasar que quedan restos en el fondo de la cafetera y no sabemos qué hacer con él, por lo que procedemos a tirarlo sin pensar en que le podemos dar una nueva vida.

La limpieza del hogar es una de las tareas más importantes de todas y que nos ayudará a evitar la aparición de malos olores, de bacterias o de gérmenes que pueden alterar la tranquilidad y para ello, hay quienes utilizan ingredientes naturales para el aseo y no químicos. Es acá donde los restos de café juegan un rol clave, ya que se le puede dar otro uso y traerá una gran cantidad de beneficios para el hogar.

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Cómo reutilizar los restos de café para el hogar

En lugar de desechar los restos de café que quedan, los puedes mezclar con detergente o como compost para las plantas y es que estos granos poseen una textura ligeramente abrasiva que ayudará a desprender la suciedad adherida sin dañar ninguna superficie y cuentan con propiedades desodorizantes que son capaces de absorber malos olores. Si se mezcla con detergente, ayudará a descomponer grasas y aceites, facilitando su eliminación durante el lavado.

Ventajas de mezclar restos de café con detergente