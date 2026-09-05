7 ideas de maquillaje artístico para sorprender el próximo 15 de septiembre

Las Fiestas Patrias son una de las fechas más esperadas por muchas personas y esto trae aparejado una enorme celebración que se verá reflejado no sólo en las calles, sino que las personas también tendrán lo suyo y le aportarán una impronta a esta celebración tan importante para el país. Y es que más allá de la decoración alusiva, y los platillos con lo que nos podemos encontrar, el maquillaje no puede faltar. Por eso, te compartiremos 7 ideas para que puedas maquillarte o hacerlo con tus hijos.

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En cada año, las Fiestas Patrias se viven de una manera diferente, teniendo en cuenta que es muy esperado por los niños, por los adultos, las mujeres ya que será una manera de celebrar el Grito, y por el que se realizarán diversas actividades en todo el territorio nacional. Además, es un gran motivo para reunirse en familia a disfrutar de una rica gastronomía típica de esta fecha.

Importancia del maquillaje para las Fiestas Patrias

Sin embargo, lo que puede no faltar es que muchos comiencen a maquillarse para conmemorar las Fiestas Patrias y lo hace principalmente como una forma de celebrar esta fecha y de mostrar orgullo por la identidad cultural; y se suelen utilizar los colores de la bandera o personajes típicos de nuestra historia. Por eso, te compartiremos 7 ideas de maquillaje para que lleves adelante.

7 ideas de maquillaje para las Fiestas Patrias

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