Usa estas ideas para decorar tus plumones y lleva el furor de las Guerreras K-Pop al salón de clases, siguiendo una de las mayores tendencias del momento.

Personalizar tus marcadores y plumones es la mejor opción para destacar tus apuntes con los colores oficiales de la serie y evitar que tus útiles se confundan con otros.

Con materiales sencillos y con mucha creatividad, tus marcadores lucirán un estilo digno de un club de fans oficial. A continuación, te presentamos las 5 mejores ideas caseras para decorar tus útiles escolares o los de tus hijos e hijas.

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5 ideas para decorar tus plumones de las Guerreras K-Pop

El toque de líder: Estilo neón Rumi

Envuelve el cuerpo de tus plumones utilizando cintas washi tape en tonos morado holográfico o lila pastel. En el extremo superior del marcador, utiliza silicona fría para fijar un pequeño pompón morado o un sticker con el logotipo de las Huntr/x.

Decora tus plumones con las K-Pop Demon Hunters|Gemini

El espíritu libre: Diseño rebelde de Mira

Decora tus marcadores con una base rosa neón o magenta brillante. Puedes forrar el plumón con vinil autoadhesivo de este color y, utilizando un marcador permanente negro de punta fina, trazar patrones geométricos, destellos y rayos que simulen sus poderes en la película.

La energía brillante: Concepto tecnológico de Zoey

Replica la vibra de Zoey envolviendo tus plumones en cinta washi tape de color verde menta o aqua con acabados brillantes. Para llevar el diseño al siguiente nivel, puedes usar ligas pequeñas de tela elástica en colores verde y blanco para tejer un patrón texturizado alrededor del agarre del plumón.

Decora tus plumones con las K-Pop Demon Hunters|Netflix

Diseños con un estilo más alternativo de las Guerreras K-Pop

Estilo cazadoras con efecto goteo oscuro

Forra tus plumones completamente de negro mate. Después, con pintura en tonos rosa o morado neón, realiza trazos en la tapa superior que simulen un goteo o escurrimiento sobre el cuerpo negro para una estética alternativa.

Capuchones interactivos con photocards miniatura

Imprime imágenes en miniatura de alta resolución con los rostros animados en 3D de las guerreras. Recórtalas en forma de óvalo o tarjeta, plastifícalas con cinta transparente y adhiérelas al clip de la tapa de cada plumón.