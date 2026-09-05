5 ideas para decorar tus plumones de las Guerreras K-Pop
Únete al fenómeno de Netflix con las 5 mejores ideas para decorar tus plumones de las Guerreras K-Pop. Diseños neón fáciles inspirados en Rumi, Mira y Zoey
Usa estas ideas para decorar tus plumones y lleva el furor de las Guerreras K-Pop al salón de clases, siguiendo una de las mayores tendencias del momento.
Personalizar tus marcadores y plumones es la mejor opción para destacar tus apuntes con los colores oficiales de la serie y evitar que tus útiles se confundan con otros.
Con materiales sencillos y con mucha creatividad, tus marcadores lucirán un estilo digno de un club de fans oficial. A continuación, te presentamos las 5 mejores ideas caseras para decorar tus útiles escolares o los de tus hijos e hijas.
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5 ideas para decorar tus plumones de las Guerreras K-Pop
- El toque de líder: Estilo neón Rumi
Envuelve el cuerpo de tus plumones utilizando cintas washi tape en tonos morado holográfico o lila pastel. En el extremo superior del marcador, utiliza silicona fría para fijar un pequeño pompón morado o un sticker con el logotipo de las Huntr/x.
- El espíritu libre: Diseño rebelde de Mira
Decora tus marcadores con una base rosa neón o magenta brillante. Puedes forrar el plumón con vinil autoadhesivo de este color y, utilizando un marcador permanente negro de punta fina, trazar patrones geométricos, destellos y rayos que simulen sus poderes en la película.
- La energía brillante: Concepto tecnológico de Zoey
Replica la vibra de Zoey envolviendo tus plumones en cinta washi tape de color verde menta o aqua con acabados brillantes. Para llevar el diseño al siguiente nivel, puedes usar ligas pequeñas de tela elástica en colores verde y blanco para tejer un patrón texturizado alrededor del agarre del plumón.
Diseños con un estilo más alternativo de las Guerreras K-Pop
- Estilo cazadoras con efecto goteo oscuro
Forra tus plumones completamente de negro mate. Después, con pintura en tonos rosa o morado neón, realiza trazos en la tapa superior que simulen un goteo o escurrimiento sobre el cuerpo negro para una estética alternativa.
- Capuchones interactivos con photocards miniatura
Imprime imágenes en miniatura de alta resolución con los rostros animados en 3D de las guerreras. Recórtalas en forma de óvalo o tarjeta, plastifícalas con cinta transparente y adhiérelas al clip de la tapa de cada plumón.