El vidente Farath Coronel habría sido ultimado por un escolta personal; esto se sabe sobre su muerte

Este viernes 04 de septiembre se dio a conocer que el vidente Farath Coronel fue encontrado muerto en su casa ubicada en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, hecho que conmocionó a todos sus seguidores, pues el caso tendría un terrible crimen detrás ya este fue atacado con un arma de fuego en repetidas ocasiones.

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De acuerdo con algunos primeros reportes extraoficiales, hay una versión que señala que el vidente habría sido asesinado por uno de sus escoltas, pues según una persona cercana a Farath habría ligado a un escolta en específico que incluso también robó algunas pertenencias.

¿Qué le pasó al vidente Farath Coronel?

De acuerdo con un video que ha circulado en redes, todo habría comenzado en la noche del jueves, cuando Farath presuntamente despidió a uno de sus escoltas, siendo los primeros señalados Elías “N” y Kendal “N”, aunque en este video no se aclara realmente qué es lo que sucedió con ellos, pues la investigación oficial aún no es compartida por las autoridades correspondientes.

Según esta versión, uno de los escoltas sostuvo una fuerte discusión con Farath Coronel, por que lo este habría accionado su arma de fuego en repetidas ocasiones contra el vidente cerca pasando la media noche del 04 de septiembre. Además, al asesino también se le señala de haber robado tanto dinero, joyas, demás pertenencias e incluso la camioneta de Coronel, aunque esta versión no se ha confirmado por autoridades correspondientes.

¿Quién era Farath Coronel?

Farath Coronel, también conocido en redes sociales como "La Diabla" fue un vidente, medium y astrólogo que ganó fama hace unos años gracias a sus predicciones, lecturas de tarot, horóscopos y demás temas como el esoterismo. Además también solía hablar sobre cosas paranormales, lo que le ayudó a destacar dentro de estas ramas a través de varios medios por su estilo particular a la hora de hacer sus trabajos.

