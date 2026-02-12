Errores al bañar a tu perro que ponen en riesgo la salud de su pelaje

Bañar a tu perro suele ser algo indispensable en el cuidado de su piel y pelo, además de ser un método en el que podemos eliminar todo el mal aroma de su cuerpo. Sin embargo, es importante considerar ciertos factores para no poner en riesgo la salud de su pelaje.

Es así que te vamos a explicar cuáles son los errores frecuentes que se suelen cometer. De esta manera lo vas a evitar y tendrás a tu mascota con un pelo brillante. Toma nota de todos los consejos.

¿Qué no hacer al bañar a un perro?

Al momento de bañar a tu perro hay situaciones que debemos evitar, debido a que ponen en riesgo la salud de su pelaje. Aunque no parezca gran cosa, pueden generar importantes afectaciones y visitas inesperadas al veterinario. Estos son los errores más comunes que debes evitar a toda costa.

Por ningún motivo uses champú para humanos en ellos, ya que el pH humano y el de los perros es muy distinto; puedes ocasionarles irritación y resequedad. Usa productos creados para ellos.

en ellos, ya que el pH humano y el de los perros es muy distinto; puedes ocasionarles irritación y resequedad. Usa productos creados para ellos. No uses agua helada o muy caliente ; esto les generará resfriados y estrés.

; esto les generará resfriados y estrés. No enjuagar correctamente le generará picazón, caspa e irritación; por eso asegúrese de que no tenga restos del jabón, verifica su cuello, sus patas y atrás de las orejas.

le generará picazón, caspa e irritación; por eso asegúrese de que no tenga restos del jabón, verifica su cuello, sus patas y atrás de las orejas. Bañarlos a diario ; ellos no lo necesitan.

; ellos no lo necesitan. No secar correctamente, además de generarles un mal olor, les puede provocar hongos. Opta por usar secadora a temperatura media y toalla absorbente. Dale prioridad a las orejas y a sus pliegues.

Con estos sencillos pasos vas a lograr que su melena siempre luzca espectacular, evitando hacer visitas inesperadas al veterinario y otorgando un mejor aspecto a su pelaje.

¿Por qué no hay que bañar a los perros frecuentemente?

Como ya lo mencionamos anteriormente, bañar a tu perro diario o con mucha frecuencia no le hará ningún bien; solamente perjudicarás la salud de su pelo y piel. Lo recomendable es hacerlo una vez al mes, en especial si tienen un pelo muy largo.

Para los perros de pelo corto se recomienda hacerlo cada 2 meses. De todos modos, te recomendamos consultarlo con tu veterinario de cabecera para que te pueda indicar la mejor opción, puesto que también va a depender del estilo de vida que tenga el can. Evita hacer los errores anteriores para que no pongas en riesgo la salud de su pelaje.