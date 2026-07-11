FOTOS del Chef Diego Niño que muestran cómo lucir el pelo corto en la cocina sin perder el estilo MasterChef

El Chef Diego Niño, uno de los "Maestros de Fuego" de MasterChef 24/7 que más furor viral despertó entre la audiencia , de inmediato llamó la atención por su carácter firme en clases, sus platillos originales y su look al estilo "rocker" con barba y cabello largo que tiene recogido en una cola para evitar incidentes con la comida, ¿pero sabías que hay fotos que muestran cómo luce con el pelo corto?

¿Cómo lucir el pelo corto en la cocina? La apuesta del Chef Diego Niño de MasterChef 24/7 que combina moda y comodidad

Ayer, te presumimos unas fotos del Chef Diego Niño con el cabello suelto que nos mostró una faceta más casual y rocker del experto en gastronomía ; en esta ocasión, te presumimos un nuevo look ahora con el cabello corto que seguramente te dejará con la boca abierta.

INSTAGRAM/eldiegonito

Al darnos una vuelta por la cuenta de Instagram oficial del "Maestro de Fuego", pudimos descubrir que antes de dejarse crecer el cabello lució un corte juvenil y elegante a la vez en el que dejó al lado su coleta para darle lugar a una opción más minimalista.

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El contraste entre el rapado lateral y en la parte trasera de la cabeza con el cabello de la parte superior con un volumen definido, un peinado hacia atrás y una elevación al frente nos brindan un estilo más relajado sin dejar al lado el impacto en el rostro como bien pudimos verlo en el Chef Diego Niño.

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Si tienes ganas de hacerte este corte en la barbería para brillar en la cocina como todo un experto en MasterChef 24/7 , te recomendamos pedirlo como un "undercurt moderno con volumen texturizado arriba"... ¡recuerda consultar los cuidados que debes tener, así como productos recomendados para darle más volumen a tu cabello!

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¿Quién es la conductora y los jueces de MasterChef 24/7?

Al igual que en otras ediciones, el equipo de jueces está compuesto por Poncho Cadena, Zahie Téllez y Adrián Herrera; por otro lado, la conducción conservó a Claudia Lizaldi como presentadora estelar de MasterChef México 24/7 2026.

¿Dónde ver el 24/7 de MasterChef México 2026?