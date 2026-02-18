Estos son los errores más comunes al hacer el delineado de labios

En los últimos meses, el delineado de labios se ha convertido en un elemento indispensable dentro de la rutina de maquillaje de ciertas personas, debido a que logra crear un efecto de labios más grandes y sensuales, sin la necesidad de usar algún tipo de relleno.

Sin embargo, hay ciertas personas que cometen algunos errores más comunes al momento de hacerlo, generando un efecto muy exagerado y falso visualmente. Para que logres mejores resultados, te detallaremos todo lo que debes evitar.

¿Cuáles son los errores del delineado de labios?

El delineado de labios es lo más fácil de hacer, pero si no eres experta haciéndolo y deseas implementar ese estilo en tu maquillaje, no te preocupes, es solo cuestión de práctica para que puedas perfeccionar su aplicación y obtener un resultado más discreto.

Por esa razón es importante que conozcas los errores más comunes, los cuales te generan un efecto muy falso y visualmente no será atractivo, dando un aspecto sucio. Evita hacer lo siguiente:

No hidratar tus labios es una falla muy común, que nos perjudicará, ya que hará más difícil el difuminado del producto.

Dibujar la línea muy separado del labio; es válido que queramos lucir una boca sensual, pero si lo hacemos muy exagerado, se va a ver muy mal.

No usar delineador, impactantemente, es un producto que nos puede ayudar a mantener el labial en su lugar, evitando que el maquillaje se pueda correr a otras partes del rostro.

se pueda correr a otras partes del rostro. Escoger artículos muy mates, ya que nos dará un aspecto rígido y envejecido. Escoge opciones cremosas y satinadas.

Hacer una línea muy recta es un estilo muy de los dosmiles, pero te dará un aspecto envejecido; siempre difumina con una brocha fina.

¿Cómo hacer el delineado de labios?

Una vez que ya entendimos cuáles son los errores más comunes al hacer el delineado de labios, podemos hablar a detalle sobre cómo aplicar el maquillaje correctamente. Realiza los siguientes pasos: