4 ejercicios para relajar a niños inquietos: reducen la tensión y el estrés
Son fáciles de hacer y esto permitirá evitar también la depresión en ellos.
El estrés es uno de los trastornos más frecuentes que existen y que no sólo afecta a los adultos mayores a raíz de diversos factores, sino que algunos estudios han señalado que esto también puede incidir en los niños; generando diversos problemas. Esto ha generado que muchos niños se sientan agobiados a una temprana edad y los notemos desganados o angustiados, por lo que llevó a los especialistas a tomar cartas en el asunto y dieron una serie de ejercicios que servirán para relajar a los más pequeños y reducir el estrés.
Tal como hacíamos mención, las personas adultas pueden pasar por algo muy frecuente que es el estrés, y que se debe a diversas situaciones de la vida cotidiana que lo agobian y que se puede manifestar de varias maneras y que dependerá de cada organismo. Además, cada vez es más frecuente oír que la sociedad está enferma y estos síntomas se encuentran en las diversas plataformas de información y que se genera por la presión de lograr lo que se espera y que conduce a vivir de una forma más acelerada.
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Cómo afecta el estrés a los niños
Lo que seguro no sabías es que el estrés puede afectar también a los niños y es que debido a las presiones que tienen los adultos y que se proyectan en ellos, lo que puede ocasionar que se angustien y que se manifiesta de diversas maneras posibles; desde conductas ansiosas, hasta depresión infantil. Por eso, los especialistas dieron cuatro ejercicios para disminuir el estrés y que se puedan relajar.
4 ejercicios para calmar el estrés en los niños
- Técnicas de respiración: muchas de estas técnicas son bastante sencillas y que se basan solamente en la respiración. Es fundamental que se coloquen en una posición cómoda, con música suave; inspirar suavemente por nariz y exhalar lentamente poco a poco por la boca
- Imaginación guiada: es un gran ejercicio para reducir la tensión y la ansiedad, en especial en los niños. Consiste en crear en la imaginación del menor un entorno seguro y relajado donde el motivo de la ansiedad no pueda afectarles
- Cantar: la música es un elemento importante para el ser humano y hacerles cantar una canción simple o corta, ayudará a mejorar el estado de ánimo
- Resistir la risa: consiste en pedirle al niño que mire a otra persona permaneciendo en todo momento quieto y mantenerla compostura intentando no reír; mientras que la otra persona hará lo posible para que se ría y esto permitirá liberar estrés
@educando.autismo 🦋RESPIRACIÓN MARIPOSA 🦋 Es un ejercicio sencillo y súper efectivo para reducir el estrés y la ansiedad en niños neurodivergentes 🙇♾️💟. Para este ejercicio el niño deberá cruzar los brazos, respirar profundo y al exhalar dar pequeños golpecitos en los hombros 😊. Puedes repetir las veces que consideres necesarias, hasta que el niño este tranquilo 🧒✨️. 🛑¿Te gustaría ayudar a tu niño a regular sus crisis, comprender sus emociones y mejorar su comportamiento social? Entonces consulta por nuestro PACK PROFESIONAL DE MODIFICACIÓN DE CONDUCTAS TEA Y TDAH 🙇, en el link del perfil ⛓️💥. ... .. . #autismo #teainfantil #autismoinfantil #tdahinfantil #tdah #autismoftiktok #mamaneurodiversa #espectroautista #mamaazul #familiaazul #neurodivergent #terapiaemocional #terapeutainfantil #terapiaconductual ♬ Happy Kids - Syafeea library