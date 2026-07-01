4 ejercicios para relajar a niños inquietos: reducen la tensión y el estrés

El estrés es uno de los trastornos más frecuentes que existen y que no sólo afecta a los adultos mayores a raíz de diversos factores, sino que algunos estudios han señalado que esto también puede incidir en los niños; generando diversos problemas. Esto ha generado que muchos niños se sientan agobiados a una temprana edad y los notemos desganados o angustiados, por lo que llevó a los especialistas a tomar cartas en el asunto y dieron una serie de ejercicios que servirán para relajar a los más pequeños y reducir el estrés.

Tal como hacíamos mención, las personas adultas pueden pasar por algo muy frecuente que es el estrés, y que se debe a diversas situaciones de la vida cotidiana que lo agobian y que se puede manifestar de varias maneras y que dependerá de cada organismo. Además, cada vez es más frecuente oír que la sociedad está enferma y estos síntomas se encuentran en las diversas plataformas de información y que se genera por la presión de lograr lo que se espera y que conduce a vivir de una forma más acelerada.

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Cómo afecta el estrés a los niños

Lo que seguro no sabías es que el estrés puede afectar también a los niños y es que debido a las presiones que tienen los adultos y que se proyectan en ellos, lo que puede ocasionar que se angustien y que se manifiesta de diversas maneras posibles; desde conductas ansiosas, hasta depresión infantil. Por eso, los especialistas dieron cuatro ejercicios para disminuir el estrés y que se puedan relajar.

4 ejercicios para calmar el estrés en los niños