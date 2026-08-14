El escurridor de platos no va más: la moderna opción que ahorra espacio y suma estilo a tu cocina

La organización de la cocina es fundamental para que se convierta en un espacio óptimo y en donde evitemos que se acumule suciedad o bacterias y que todo aporte a la estética visual. Uno de los elementos más usados es el escurridor de platos, que se usa luego del lavado de los utensilios y que evitará salpicaduras y que se ensucie la cubierta. Por eso, los especialistas en decoración de interiores aseguran que el clásico escurridor no va más y que será reemplazado por una opción más moderna que aportará estilo.

Tal como lo mencionamos con anterioridad, la organización en la cocina es fundamental, especialmente la cubierta, que suele utilizarse para manipular los alimentos para su posterior cocción, como así también para el lavado de los platos y utensilios. Uno de los elementos más usados y que están presentes en toda cocina es el escurridor de platos, el cual cumple un rol clave evitando que las superficies se ensucien.

Ventajas del uso del escurridor de platos

Las ventajas que tiene el uso del clásico escurridor de platos es que optimiza el espacio de la mesada, mantiene la vajilla organizada, previene charcos de agua gracias a la bandeja de drenaje y promueve un secado al aire más higiénico que evita así la acumulación de gérmenes y de la presencia de humedad. Sin embargo, los especialistas en decoración de interiores aseguran que este elemento ya no va más y que quedará en el olvido.

Dile adiós al clásico escurridor de platos por esta opción moderna

De acuerdo a lo que explicaron algunos especialistas en interiores, el clásico escurridor de platos de la cocina no va más, y es que la mejor alternativa que aportará estilo y modernidad son los escurridores de diatomita y que se destaca por absorber la humedad sin generar humedad ni moho y que ayudará a que la cocina esté siempre ordenada.

Ventajas de este escurridor moderno

Por otro lado, este nuevo escurridor tiene la ventaja que la podemos encontrar en varios colores y tamaños y encaja justo en el hueco muerto que todos tenemos en el fregadero y el frente de la cocina. En caso que se manche, tiene una lija que se pasa por encima y quedará perfecto y limpio.