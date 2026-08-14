Ixdit reparte a los cocineros de MasterChef 24/7 para la gala de mandiles negros de hoy 13 de agosto

Con la gran final de MasterChef 24/7 a la vuelta de la esquina, los cocineros que todavía no tienen un lugar en el balcón buscarán darlo todo para evitar su presencia en el próximo domingo de eliminación y su oportunidad comenzará desde esta noche, pues hoy se repartirán los primeros mandiles negros de la semana; sin embargo, un suceso que tuvo lugar en el Mundo MasterChef dio algunas pistas de lo que se puede esperar de la gala. ¿Qué fue lo que pasó? Te invitamos a descubrirlo a continuación.

Los cocineros fueron llamados para reunirse en el anfiteatro del Mundo MasterChef para conocer un importante mensaje; sin embargo, Ixdit no podía estar en la sala debido a que se estaba bañando. Como la participante es la actual portadora del Pin del Chef y era muy probable que su presencia sería requerida, los concursantes decidieron darle algo de tiempo para que pudiera estar lista.

Luego de unos minutos, los 10 mejores cocineros del reality show pudieron leer el mensaje en la pantalla, el cual exhortó a Ixdit a repartir a sus compañeros en dos grupos que cocinarían por turnos en la gala de mandiles negros de este jueves.

Los grupos conformados por la portadora del Pin del Chef quedaron de la siguiente manera:

Grupo 1

Julio

Ramahá

Daniela

Carmen

Grupo 2

Michelle

Lancer

Claudia

Ixdit

Cabe señalar que Flor y Antrax no fueron contemplados debido a que ellos subieron al balcón en la pasada batalla por equipos, por lo que garantizaron su permanencia en la competencia culinaria por una semana más.

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

Esta noche conoceremos a los cocineros que portarán los indeseables delantales negros y que correrán peligro del reality show el próximo domingo; la transmisión comenzará en punto de las 08:30 PM por la señal de Azteca UNO.

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