¿Qué es el croquembouche? Conoce más del postre que fue protagonista de la gala de delantales negros de MasterChef 24/7

Está en marcha la gala de mandiles negros que definirá a los primeros cocineros que tendrán que defender su lugar en MasterChef 24/7 el próximo domingo de eliminación; sin embargo, tendrán la oportunidad de evitarlo por medio de la elaboración de un croquembouche, postre que conocieron en la clase magistral de este día con la Chef Hope Segura y del cual te contamos algunos aspectos importantes que tal vez desconocías de esta extraordinaria preparación.

De acuerdo con Larousse Cocina, el croquembouche es una pieza montada en forma de cono, conformada por pequeños elementos de pastelería o confitería, la cual presenta una consistencia crujiente con motivo de su glaseado con almíbar (a punto de caramelo).

Según el sitio web, este postre se va formando en torno a un molde cónico, también llamado croquembouche, que luego se retira por la base cuando todas las piezas están bien fijas entre sí debido al caramelo solidificado.

Continuando con la información del portal de gastronomía, el croquembouche se trata de una preparación tradicional de los buffets y los banquetes de boda o de primera comunión.

Cabe señalar que los ocho cocineros repartidos en dos grupos por Ixdit, como portadora del Pin del Chef, tienen la encomienda de presentar un croquembouche de 20 centímetros elaborado con los profiteroles que cada uno preparó previamente en el Mundo MasterChef y que deben preparar el relleno y la salsa, así como ensamblar la pirámide con caramelo en 30 minutos.

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

Mañana conoceremos a los cocineros que subirán al balcón y se unirán a Flor y Antrax como los nuevos participantes salvados de la semana; la transmisión comenzará en punto de las 08:30 PM por la señal de Azteca UNO.

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