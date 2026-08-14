Cómo hacer carne para hamburguesas caseras con el toque MasterChef 24/7

Lograr una medallón jugoso, con personalidad y que no se desmorone en la parrilla requiere una combinación exacta de ingredientes y un manejo preciso de la temperatura en la estación de trabajo. Es por eso que en MasterChef 24/7 te vamos a contar cuál es la receta ideal para que logres que la carne para hamburguesa te quede en su punto.

Inspirados en los estándares de la cocina más famosa de México , te presentamos el paso a paso para elaborar cuatro porciones de hamburguesa casera con un acabado digno de los jueces.

Ingredientes para preparar carne de hamburguesas

Para armar esta receta en casa necesitarás reunir los siguientes elementos en tu mesa de trabajo:

2 tazas de carne de res molida magra (400 g)

¼ de cucharadita de pimienta negra molida (1 g)

1 diente de ajo triturado (3 g)

1 huevo (50 g)

1 cucharadita de sazonador

2 cucharadas de aceite vegetal (28 g)

4 panes para hamburguesa (120 g)

4 hojas de lechuga fresca (28 g)

8 rodajas de tomate (123 g)

4 tajadas de queso mozzarella (120 g)



¿Cómo preparar carne para hamburguesas?

El primer paso consiste en integrar la base de la carne. En un bowl amplio, coloca la carne de res molida magra junto con la pimienta negra, el ajo triturado, el huevo —que funcionará como unaglomerante natural— y el sazonador. Nestlé Recetas recomienda mezclar directamente con las manos de manera uniforme hasta que todos los insumos estén incorporados. Una vez lista la preparación, divide la masa en cuatro porciones exactamente iguales y dales forma redonda a los medallones cuidando que el grosor sea parejo.

El secreto para un sellado profesional está en la temperatura del utensilio. Coloca una parrilla o sartén a fuego alto con las dos cucharadas de aceite durante unos cinco minutos, esperando a que la superficie empiece a humear ligeramente. En ese instante, coloca la carne para lograr una costra dorada que retenga los jugos internos, cocinando por ambos lados hasta alcanzar el término deseado.

Para el montaje final, abre los panes a la mitad, coloca una cama de lechuga fresca, dos rodajas de tomate, la tajada de queso mozzarella fundido sobre la carne caliente y cierra. Sirve de inmediato para disfrutar de una hamburguesa casera de nivel superior.

